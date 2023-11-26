Большое достижение или очередное пиление бюджета: что нужно знать о российском БПЛА "Термит"

Странным образом в последние дни всех начал интересовать вопрос о "Термитах". БПЛА вертолетного типа, производства НПО "Стрела", который на днях с гордостью и придыханием был показан российскому всаднику ликеро-ядерного апокалипсиса Дмитрию Медведеву.

Очередная попытка попилить бюджет

Сначала немного характеристик.

Взлетный вес "Термита" – 450 килограммов;

вес без погрузки – 270 килограммов;

скорость – 90 километров в час (крейсерская), 150 километров в час (максимальная);

максимальная высота полета – 3,5 километра;

продолжительность полета – 6 часов;

вооружение – 3 управляемые ракеты С-8Л (дальность до 6 километров).

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Теперь оцениваем.

Создание БПЛА вертолетного типа для российского ВПК можно считать достижением. Вот только произошло оно не в 2022 или 2023 годах, а гораздо раньше – в 2016 году, когда у России был доступ к западным технологиям.

То есть то, что мы сейчас наблюдаем "серию" из 10 машин разной степени готовности, – это не прорыв в этом году, а результат прошлых лет.

Но вернемся к характеристикам. Итак, до неприлично приличных размеров БПЛА с очень посредственными скоростными показателями и высотой полета, что делает его уязвимым как для ПЗРК, так и зенитно-пушечного вооружения. Он будет применяться для пусков ракет "С-8Л", которые называют высокоточными, но производство которых так же ограничено, как и самого БПЛА.

Кроме того, не до конца известно, как этот вертолет реагирует на РЭБ, насколько устойчив и защищен его канал.

На этом этапе БПЛА "Термит" выглядит как очередная возможность попилить бюджет. Он слишком сырой и недоработанный, чтобы столь дорогую и энергоемкую в производстве экспериментальную единицу отправлять в зону боевых действий.

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При этом, с учетом санкций, не факт, что ускорить или нарастить его производство удастся в предельно сжатые сроки, равно как и улучшить показатели. Но тот факт, что россияне постараются это сделать – неоспорим.

Очевидно, что они пытаются найти более дешевую альтернативу ударным вертолетам. С этого пути они не сойдут, тем более, что это благодатная почва для долгосрочного пиления.