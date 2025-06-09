БпЛА уже на Киевщине: в регионе работает ПВО

Россияне атакуют Украину с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед" вечером 9 июня 2025 года. Ударные беспилотники уже зафиксировали на территории Киевской области.

По воздушным целям работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Смотрите также Россия в очередной раз запустила "Шахеды": тревога уже в Киевской области

Что об этом известно

Воздушную тревогу на территории Киевской области объявили около 22:22. Тогда Воздушные силы сообщали о нескольких группах ударных БпЛА в направлении региона из пространства Черниговской области.

В 23:22 в ОВА сообщили о фиксации беспилотников в воздушном пространстве Киевской области. Согласно обнародованной информации, силы ПВО работают по целям противника.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Вскоре после этого в Воздушных силах уточнили о фиксации вражеских дронов, которые движутся в направлении Переяслава, Барышевки, Яготина.

К слову, вечером во время атаки "Шахедами", незадолго до взрывов в Киевской области, взрывы прогремели в Харькове. Воздушные силы также предостерегали о цели. Пока деталей о взрыве в городе нет.