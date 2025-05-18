БпЛА врага нанесли ущерб на Киевщине: власти сообщили о первых последствиях

Киевская область ночью 18 мая подверглась массированному налету ударных БпЛА врага. Уже известно о погибшей женщине, разрушениях и других последствиях.

О них рассказали в Киевской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Атака беспилотников на Киевскую область 18 мая: что известно о последствиях

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в результате атаки врага в Обуховском районе получила травмы и погибла женщина. Еще 3 человек, среди которых ребенок, доставили в больницу, они в состоянии средней тяжести.

Частично разрушен частный дом, в многоэтажке рядом повреждены окна.

Также в Фастовском районе произошел пожар – на территории комбикормового завода.

Заметим, такая на регион началась около полуночи, сразу с началом суток 18 мая. В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу, а Воздушные силы писали о движении ударных БПЛА врага.

Дроны надлетали многими волнами и разными маршрутами, часто меняя курс. Несколько раз в течение ночи власти информировали о работе сил Противовоздушной обороны в области и в самой столице.

В это же время взрывы слышали в Полтавской области, в Запорожье и в других регионах. По состоянию на момент публикации воздушная тревога продолжалась в столичном регионе и еще нескольких областях.

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