БпЛА залетели в Чернобыльскую зону: дроны прошли через Беларусь, – мониторы

В ночь на 17 октября Россия запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. По меньшей мере 2 воздушных цели врага пока попали в Чернобыльскую зону.

По предварительной информации, они попали на территорию Украины через Беларусь. Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает 24 Канал.

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В Чернобыльской зоне находятся враждебные БПЛА

По данным мониторинговых каналов, обнародованных ориентировочно в 23:48 по меньшей мере 2 вражеских дрона-камикадзе пересекли воздушное пространство Украины с территории Беларуси, и находятся сейчас в Чернобыльской зоне. По предварительной информации, они двигались в юго-западном направлении.

По состоянию на данный момент более подробной информации об их пребывании в украинском небе над зоной в Чернобыле не было обнародовано. Очевидно, подробности укажут впоследствии.

Напомним, аналогичная ситуация уже была в начале прошлого месяца, а также в июле. В большинстве своем вражеские дроны-камикадзе летят через эту зону транзитом, продолжая путь по другим направлениям.

Что этому предшествовало

Несколько часов назад в Киевской области была объявлена ​​тревога из-за угрозы БпЛА. Предполагается, что российские "Шахеды" могли зайти на территорию Украины из Беларуси.

Отмечалось, что два из них залетели в районе Киевского водохранилища, и еще два вошли в районе Чернигова. Уже в 21.02 появилась информация о том, что еще несколько БПЛА могли зайти в Украину из Беларуси со стороны Киевского водохранилища