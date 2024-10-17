За попередньою інформацією, вони потрапили на територію України через Білорусь. Про це повідомляють моніторингові канали, передає 24 Канал.

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У Чорнобильській зоні перебувають ворожі БпЛА

За даними моніторингових каналів, оприлюднених орієнтовно о 23:48 щонайменше 2 ворожих дрони-камікадзе перетнули повітряний простір України з території Білорусі, і перебувають наразі у Чорнобильській зоні. За попередньою інформацією, вони рухалися у південно-західному напрямку.

Станом на зараз більш детальної інформації стосовно їхнього перебування в українському небі над зоною у Чорнобилі оприлюднено не було. Вочевидь подробиці вкажуть згодом.

Нагадаємо, аналогічна ситуація уже була на початку минулого місяця, а також у липні. Здебільшого ворожі дрони-камікадзе летять через цю зону транзитом, продовжуючи шлях іншими напрямками.

Що цьому передувало

Кілька годин тому у Київській області оголосили тривогу через загрозу БпЛА. Припускається, що російські "Шахеди" могли зайти на територію України з Білорусі.

Зазначалося, що два з них залетіли у районі Київського водосховища, і ще 2 зайшли у районі Чернігова. Вже о 21:02 з'явилася інформація про те, що ще декілька БпЛА могли зайти до України з Білорусі з боку Київського водосховища.