В Пентагоне уточнили, когда Украина получит БМП Bradley

В Минобороны США заявили, что рассчитывают на то, что ВСУ совсем скоро получат боевые машины пехоты Bradley. По их данным, это вопрос недель.

Соответствующую информацию на брифинге 10 января рассказал спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер, пишет 24 Канал. Также он рассказал, где украинских военных будут учить пользоваться этими машинами.

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Когда Украине предоставят Bradley

…Мы рассчитываем на несколько следующих недель… Мы продолжим работать так быстро, как только сможем,

– заявил представитель Пентагона.

Он также уточнил, что Вашингтон не собирается объявлять заранее, когда БМП поступят в Украину.

"И точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте", – заверил Пэт Райдер.

Более того, отметил, что обучение наших военных будет происходить на базе общевойсковой подготовки в немецком Графенвере, что на земле Баварии.

Райдер добавил, что США будут продолжать оказывать Украине помощь, необходимую не только для обороны, но и для освобождения оккупированных Россией территорий.

Bradley для Украины: коротко