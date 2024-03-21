После скандала: экс-начальник метро Киева Брагинский сложил полномочия депутата

Бывший директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский сообщил, что слагает свои полномочия депутата фракции "УДАР" в Киевсовете после резонансного расследования журналистов проекта Bihus.Info.

Мэр Киева отстранит руководителя столичного метро Виктора Брагинского после выхода расследования. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Смотрите также Брагинского после расследования отстранят от исполнения обязанностей директора метро, – Кличко

По словам мэра, обнародованными фактами журналистского расследования дальше будут заниматься правоохранительные органы.

Кроме Брагинского, свои депутатские полномочия слагает Илья Кушнир, который "слишком редко посещал заседания Киевсовета".

Что известно о резонансном расследовании