"Крыма больше нет": советник Трампа заявил, что Украина должна забыть об оккупированном полуострове

Старший советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация будет работать над достижением мира в Украине. При этом помощник новоизбранного президента США сообщил, что она не будет сосредотачивать свое внимание на возвращении оккупированных Россией украинских территорий.

Ланза добавил, что администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского предоставить его версию "реалистичного видения мира". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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"Если приоритетом является возвращение Крыма, то вы – сами"

Ланза в своем заявлении вообще не упомянул о других оккупированных украинских территориях, а возвращение Крыма назвал нереалистичным и не целью США.

И если президент Зеленский садится за стол и говорит: "Ну, мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым", то он показывает нам, что он несерьезный,

– заявил Ланза.

А еще добавил, что у команды Трампа есть новость для президента Зеленского: "Крыма больше нет".

"И если вашим приоритетом является возвращение Крыма и борьба американских солдат за возвращение Крыма, то вы – сами", – сказал Ланза.

Он рассказал, что уважает украинский народ и назвал его "сердцем льва", но приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

А еще советник Трампа раскритиковал военную поддержку Украины, которые предоставляют США и другие партнеры.