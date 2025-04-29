СБУ задержала организаторов схемы поставки бракованных минометных снарядов для ВСУ

Правоохранители разоблачили организаторов схемы поставки на фронт бракованных минометных снарядов. В частности, в Днепропетровской области задержали гендиректора оборонного завода и его первого заместителя.

Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в СБУ, передает 24 Канал. Кроме того, задержали экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны и руководителя группы контроля соответствующего подразделения.

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Как организовали схему

По данным следствия, в начале 2024 года руководство завода заключило договор с АОЗ на изготовление боеприпасов для Сухопутных войск ВСУ. Предприятие должно было поставить войску партии 120-х минометных снарядов.

Однако для серийного производства фигуранты использовали некачественные материалы, а также выполняли работы с дефектом. Кроме того, в состав боеприпасов входили дополнительные метательные заряды, не соответствующие стандартам боевого применения.

Таким образом организаторы сделки пытались удешевить производство, чтобы получить большую прибыль с госзаказа,

– отметили в СБУ.

К реализации схемы руководство завода привлекло должностных лиц военного представительства. Чиновники сознательно "закрыли глаза" на бракованную партию боеприпасов и внесли ложные сведения в отчетную документацию.

На фронт попало 120 тысяч непригодных к использованию снарядов, что подтвердили выводы профессиональной экспертизы.

СБУ задержала руководство оборонного завода: смотрите видео

Что грозит злоумышленникам

Следователи СБУ сообщили 4 задержанным о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц, которое привело к тяжелым последствиям.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, недавно ГБР разоблачило офицера Минобороны, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных. Он устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в подразделениях ведомства.