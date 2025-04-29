Про це у вівторок, 29 квітня, повідомили в СБУ, передає 24 Канал. Окрім того, затримали екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу.

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Як організували схему

За даними слідства, на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з АОЗ на виготовлення боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ. Підприємство мало поставити війську партії 120-х мінометних снарядів.

Однак для серійного виробництва фігуранти використовували неякісні матеріали, а також виконували роботи з дефектом. Окрім того, до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, що не відповідають стандартам бойового застосування.

У такий спосіб організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення,

– зазначили в СБУ.

До реалізації схеми керівництво заводу залучило посадовців військового представництва. Чиновники свідомо "заплющили очі" на браковану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звітної документації.

На фронт потрапило 120 тисяч непридатних до використання снарядів, що підтвердили висновки фахової експертизи.

СБУ затримала керівництво оборонного заводу: дивіться відео

Що загрожує зловмисникам

Слідчі СБУ повідомили 4 затриманим про підозру за статтями Кримінального кодексу України про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків.

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило офіцера Міноборони, який організував схему незаконного бронювання військовозобов'язаних. Він влаштовував своїх "клієнтів" на цивільні посади в підрозділах відомства.