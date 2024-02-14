Не хочу нести ответственность за других людей, – Подоляк о брате, который живет в Москве
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что его старший брат действительно живет в России. Однако за его действия он ответственности нести не должен.
Михаил Подоляк прокомментировал слова российского политика Альфреда Коха о том, что его старший брат якобы является полковником ФСБ и проживает в Москве, информирует 24 Канал.
Смотрите также Будем оценивать действия человека, – ОП о попытках дискредитировать Сырского из-за происхождения
Подоляк рассказал о брате в России
Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей?,
– заявил Подоляк.
Советник главы Офиса Президента Подоляк также добавил, что его брат выбрал жить в другой стране еще во времена СССР. Подоляк также отметил, что не поддерживает с ними общение.
Он также опроверг заявление о якобы работе своего брата в российских спецслужбах.
"Я не могу нести ответственность за других взрослых людей, точно так же, как и Сырский, и любой другой человек, который родился в Советском Союзе. К КГБ и ФСБ мои родственники никогда не принадлежали", – сказал он.
Брат Подоляка в России: что об этом известно
- Бывший вице-премьер России Альфред Кох, проживающий в Германии, в интервью российскому пропагандисту Евгению Киселеву заявил, что родной брат Михаила Подоляка проживает в России.
- Тогда Кох заявил, что "у него брат полковник КГБ, живет в Москве".
- Уже 14 февраля Подоляк ответил на такие высказывания и отметил, что не может нести ответственность за людей, которые выбрали жизнь в другой стране во времена Советского Союза.