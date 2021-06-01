Брата судьи Вовка оставили под стражей: размер залога уменьшили

Адвоката Юрия Зонтова суд оставил под стражей. Однако ходатайство защитников брата судьи Павла Вовка удовлетворили и уменьшили размер альтернативного залога – с 35 миллионов до 27 миллионов 240 тысяч гривен.

Такое решение принял судья Высшего антикоррупционного суда Виктор Ногачевский. Последние 2 месяца Зонтов провел в СИЗО. Срок пребывания под стражей ему продлили до 29 июля включительно.

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Размер залога уменьшили до 27 миллионов гривен

Если брат Вовка все же соберет 27 миллионов на залог, то ему не будет разрешено выезжать из города, придется сдать загранпаспорт и не общаться с другими фигурантами дела и свидетелями.

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Коротко о деле Юрия Зонтова