Владимир Путин в очередной раз "победил на выборах" в 2024 году, но Запад так и не назвал его нелегитимным. Хотя это очевидно.

Об этом 24 Каналу рассказал крупнейший иностранный инвестор России до 2005 года Уильям Браудер, заметив, что Путин боится потерять власть в России. Если это произойдет – то, вероятнее всего, он избавится от своих статков и попадет в тюрьму. Так его история и закончится.

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На протяжении многих лет Путин платил деньги своему окружению. Также параллельно существовали репрессии. Это позволяло ему держаться на плаву. Сейчас Россия вошла в период стагнации. И теперь остаются только репрессии.

Когда российская экономика вошла в период стагнации, Путин не может больше платить деньги людям. Он не предоставляет никаких стимулов, которые бы способствовали поддержке его режима. Все, что у него есть – это репрессии, чтобы держать людей в строю. В России плохо жить. Как только вы скажете плохое слово, то сядете в тюрьму, потеряете работу или произойдет что-то еще хуже,

– заметил Браудер.

Почему Запад не признал Путина нелегитимным

Как отметил Браудер, очевидно, что Путин является нелегитимным президентом России. Однако Запад этого не признает.

Все это стало следствием политики умиротворения агрессора. Она позволила Путину чувствовать себя безнаказанным. Такие действия Запада натолкнули его на мысль начать полномасштабную войну.

Конечно, на Путине основная ответственность за вторжение. Но западные правительства, которые умиротворяли, натолкнули его на мысль, что он может это сделать без каких-либо реальных препятствий. И поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда все еще есть определенное умиротворение. Но он не был легитимно избранным. Он убил, посадил или отправил в изгнание всех политических оппонентов. Затем провел фальшивые выборы и заявил, что победил. Он не лидер. Он мошенник,

– подчеркнул Браудер.

Ситуация в России: кратко