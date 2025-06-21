Говорит совершенно откровенно, – Зеленский проанализировал новое выступление Путина

Зеленский оценил выступление Путина 20 июня на заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Российский диктатор заявил, что вся Украина принадлежит России.

В обращении 21 июня Владимир Зеленский прокомментировал циничное заявление главы Кремля, передает 24 Канал.

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Бенефис Путина для США

Глава государства отметил, что путинская бравада на экономическом форуме, прежде всего, была адресована США. По словам политика, диктатор совершенно откровенно сказал о том, что хочет захватить всю Украину. Это желание у главы Кремля присутствует не с 2014 года, а давно, поскольку он сформирован российским империализмом.

Зеленский подчеркнул, что захватнические амбиции Путина выходят далеко за пределы самой Украины. Он нацелен также на Белорусь, страны Балтии, Молдову, Кавказ, Казахстан. Когда Путин говорит о захвате Украины, речь идет о всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы.

"Власти Путина заканчиваются там, где заканчиваются возможности российских убийц", – пояснил Зеленский.

Президент заявил, что Украина найдет дроны на каждую ногу российского оккупанта, она будет защищаться. Совершенно очевидно, что борьба за независимость Украины тождественна битве за выживание украинцев.

Зеленский подчеркнул, что российские солдаты принесли в Донецкую, Харьковскую, Сумскую, Херсонскую области руины и смерть. Он напомнил, что Кремль отверг все мирные предложения, которые поступали со всего мира. Путин откровенно говорит о городах Украины, которые планирует захватить. Президент выразил надежду, что Трамп наконец-то услышит то, что публично заявляет российский диктатор и начнет реагировать должным образом. Как и остальные страны цивилизованные мира.