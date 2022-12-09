О конце войны, освобождении Крыма и реакции США на взрывы в России: интервью с Бриджит Бринк

9 декабря 2022, 11:30
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Украина, США и другие партнеры уже приступили к активной работе над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну. Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк убеждена, что высшее руководство государства-агрессора обязательно будет наказано. Это вопрос не только справедливости.

О помощи США Украине, завершении войны и важности привлечения Кремля к ответственности госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Будем помогать разными путями, – Бринк о массированных ракетных атаках

Россияне каждую неделю наносят массированные ракетные удары по Украине. Как вы думаете, что Запад и США могут сделать немедленно, чтобы остановить этот террор? Еще больше поставок противовоздушной обороны?

Мы очень пристально за этим следим, включая запуск 70 ракет, который был в этот понедельник (5 декабря – 24 канал). Мы расцениваем каждую атаку на мирных жителей Украины как военное преступление. И со стороны США мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь разными путями. Мы будем продолжать помогать вам.

С точки зрения безопасности мы уже предоставили вам 20 миллиардов долларов на оборону, и эта помощь будет продолжаться. С точки зрения экономики, мы предоставили 15 миллиардов долларов в поддержку бюджета. Это поможет вашим чрезвычайникам, медикам, учителям. Мы будем вам в этом помогать.

1,5 миллиона долларов мы предоставили в поддержку гуманитарных потребностей. Это тоже очень важная поддержка, ведь вы сейчас вступаете в зиму. Нужны гарантии, что пострадавшие от боевых действий люди получают все то, что им нужно.

Для меня и моей команды это приоритет – денно и нощно искать новые пути того, как мы можем вам помочь. Президент Байден также предложил поддержку Украины в размере 37 миллиардов долларов, сейчас этот вопрос рассматривает Конгресс.

Это нужно, чтобы вы и дальше могли двигаться вперед. Итак, США будут с вами столько, сколько нужно.

Интервью с госпожой послом США в Украине Бриджет Бринк: смотрите видео

 

 

Для США важно, чтобы HIMARS использовали только в пределах Украины. Однако в последнее время мы видим, что что-то происходит на территории России, какие-то взрывы. Наше Минобороны утверждает, что мы к этому не причастны. Так почему для США так принципиально, чтобы оружие, которое нам поставляют, Украина использовала исключительно на своей территории? И как США относятся ко взрывам на территории России?

Я могу сказать очень четко – мы верим в право Украины на защиту. Защищать свою территориальную целостность и отражать дальнейшую аагрессию. Сейчас основная цель моей работы – помочь Украине в том, что она делает. Мы каждый день проводим совещания с украинским руководством. Между Украиной и Вашингтоном постоянно проходят совещания – на уровне министров обороны, начальников штабов, между госсекретарем и премьер-министром. Это происходит на разных уровнях.

Каждый день мы думаем о том, как помочь защитить себя. Это наша главная работа и задача – поддержание вашей свободы, территориальной целостности и вашего будущего.

Россияне могут остановить войну уже сегодня

Поговорим об освобождении оккупированных территорий. Мы освободили Харьковскую область и часть Херсонской, дальше – Крым. Поддержат ли нас США, когда мы будем освобождать Крым вооруженным путем?

Как и когда завершится война, зависит от президента Зеленского. Президент Байден очень четко это подчеркнул. Если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это прямо сегодня . Он может остановиться, отвести свои войска и война кончится. Для нас очень важна поддержка вашего демократически избранного президента и право украинцев на защиту.

Решением войны может стать мирный план Зеленского

Президент Джо Байден заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, если это поможет закончить войну. Что должно произойти, чтобы эти переговоры прошли, и что они изменят?

Главный вопрос должен заключаться в том, что у вас здесь происходит, что делают в Украине россияне. Сейчас они уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы миллионы людей сидели в холоде и без света, особенно сейчас, когда у вас начинается зима с низкими температурами. Снова подчеркну, что именно от президента Зеленского зависит, как и когда эта война закончится.

Сейчас очень ясно понятно – кто на стороне мира, а кто на стороне войны. Президент Зеленский говорил о мирном плане, состоящем из 10 пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальный план окончания войны. Как раз в этот понедельник Россия снова запустила 70 ракет по украинским городам. Сейчас совершенно ясно, что россияне не желают прекращать войну. США поддерживают мир. Мир, который был предложен в плане Зеленского.

Наказание России – сигнал всему миру

Мы уверены, что Украина выиграет эту войну. Сейчас многие выступают в поддержку того, чтобы создать что-то вроде Нюрнбергского трибунала. Каково мнение США на этот счет, и помогут ли США наказать высшее руководство России, начавшее войну?

США поддерживают справедливость и ответственность для тех, кто совершил ужасные преступления в Украине. Я сейчас в Львовском медиацентре – месте, которое помогает журналистам выжить и работать. Свободные медиа чрезвычайно важны для демократии, особенно во время войны и вызовов, встающих перед властью страны.

Сегодня я услышала истории двух журналистов с оккупированных территорий. Меня ужасает то, что я сама увидела и услышала, столь бесчеловечное и страшное. Моя команда и США считают, что люди, повлекшие эти ужасные преступления, должны быть привлечены к ответственности. Сейчас мы работаем с нашими партнерами над тем, как именно это будет происходить.

Это очень ответственно для нас, ведь здесь не только дело в справедливости по отношению к определенным людям. Это мощный сигнал, который будет послан всем возможным будущим агрессорам: вы не можете так себя вести, вы не можете так поступать, нельзя просто так уйти от ответственности за военные преступления.

Мы будем над этим работать до тех пор, пока не добьемся результатов.

Автор: Анастасія Зазуляк