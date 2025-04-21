Посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала прощальное видеообращение: что сказала дипломат

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, которая вскоре должна покинуть свой пост, обнародовала видео с прощальным обращением. Она подвела итоги своей трехлетней работы и сказала, что ей удалось сделать в нашем государстве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Бриджит Бринк в видео, которое она обнародовала в соцсети Х.

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Что сказала Бринк в видеообращении

Госпожа посол отметила, что работать дипломатом в Украине было честью всей ее жизни.

Я вспоминаю май 2022 года и помню, как прибыла в страну, находившуюся в экзистенциальной борьбе за выживание. В те первые дни миссия была простой: помочь Украине остаться свободной. В течение последних трех лет мы вместе помогали отважным защитникам Украины отвоевать территорию и удерживать линию фронта. Мы поддерживали альтернативные зерновые маршруты и черноморскую торговлю, чтобы поддержать экономику,

– отметила Бринк.

Прощальное видеообращение госпожи посла США в Украине / Видео с аккаунта Бриджит Бринк в соцсети Х

Бриджит Бринк также отметила, что США возглавили усилия по ремонту и защите энергетической сети Украины, чтобы обеспечить миллионы людей электроэнергией, светом и водой. Америка также поддерживала реформы, которые продвигали Украину в ЕС и улучшали инвестиционный климат для американских компаний.

"Украина по праву получила репутацию мужественной нации, которая принадлежит к Европе, суверенного партнера, сильного крепкого и инновационного. Но работа еще не закончена. Мы выступаем за справедливый и длительный мир. Я хочу поблагодарить всех друзей и партнеров, с которыми я работала в течение последних трех лет, а также моей невероятной команде в посольстве США в Киеве", – резюмировала дипломат.

К слову, ранее отставку Бринк с должности посла США в Украине подтвердили в Госдепе США. Там отмечали, что пребывание Бринк в должности посла в Украине длится уже три года, что считается "много для зоны боевых действий".