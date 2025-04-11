В Украинском конгрессе Америки прокомментировали решение посла США уйти в отставку

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку и даже попрощалась с коллегами. Говорят, что к такому решению ее подтолкнули личные и политические причины.

Бриджит Бринк уже пыталась уволиться, но тогда ее заявление не поддержали. Как отметил 24 Каналу представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, присутствие посла всегда играет на пользу государству.

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Неизвестного чего ожидать дальше

Для любой страны выгодно иметь прямую связь с Америкой или через посла, или через депутатов. Если говорить конкретно об Украине, то понятно, что во времени войны присутствие Бриджит Бринк было очень важным.

Мы понимаем, что Трамп любит говорить непосредственно с лидерами стран, но иметь человека, которому он доверяет, – еще важнее,

– подчеркнул представитель Украинского конгресса Америки.

Еще никогда в истории Украина не назначала посла через политические решения. Итак, сейчас сложно сказать, какими будут следующие годы президентства Трампа и как они повлияют на наше государство.

Напомним, в Госдепе США подтвердили отставку посла. Там отметили, что Бриджит Бринк находилась на своей должности 3 года, а это "много для зоны боевых действий". Представитель Госдепартамента добавил, что "война длится слишком долго".

К слову, Бриджит Бринк раскритиковали после удара россиян по Кривому Рогу. Тогда погибли 9 детей и 11 взрослых. Американская представительница прокомментировала атаку, но не сказала, что именно российская ракета убила стольких мирных людей.