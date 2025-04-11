Бріджит Брінк вже намагалася звільнитися, але тоді її заяву не підтримали. Як зауважив 24 Каналу речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, присутність посла завжди грає на користь державі.

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Невідомого чого очікувати далі

Для будь-якої країни вигідно мати прямий зв'язок з Америкою або через посла, або через депутатів. Якщо говорити конкретно про Україну, то зрозуміло, що в часі війни присутність Бріджит Брінк була дуже важливою.

Ми розуміємо, що Трамп любить говорити безпосередньо з лідерами країн, але мати людину, якій він довіряє, – ще важливіше,

– наголосив речник Українського конгресу Америки.

Ще ніколи в історії Україна не призначала посла через політичні рішення. Отже, зараз складно сказати, якими будуть наступні роки президентства Трампа і як вони вплинуть на нашу державу.

Нагадаємо, у Держдепі США підтвердили відставку посла. Там зауважили, що Бріджит Брінк перебувала на своїй посаді 3 роки, а це "багато для зони бойових дій". Представник Держдепартаменту додав, що "війна триває надто довго".

До слова, Бріджит Брінк розкритикували після удару росіян по Кривому Розі. Тоді загинуло 9 дітей та 11 дорослих. Американська представниця прокоментувала атаку, але не сказала, що саме російська ракета вбила стількох мирних людей.