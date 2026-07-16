"Не было конкретных аргументов": Федоров откровенно рассказал, что не устроило президента

Михаил Федоров впервые подробно прокомментировал свой разговор с президентом Владимиром Зеленским о причинах своего увольнения. Он признался, что не услышал конкретных аргументов в отношении своей работы, зато почувствовал давление и недовольство со стороны военного руководства.

В ходе откровенного разговора Михаил Федоров пролил свет на закулисные процессы, предшествовавшие его отставке. Отвечая на вопрос о том, как именно Владимир Зеленский выразил свое недовольство, Федоров отметил, что конкретных претензий не звучало.

Я не могу раскрывать эти детали, но там, в принципе, выбора не было. Думаю, что решение было принято заранее,

– подчеркнул Федоров.

По его словам, беседа с главой государства прошла в нормальной обстановке, однако никаких четких аргументов относительно того, что именно пошло не так, он не услышал.

Почему возникло давление и недовольство со стороны военного руководства?

Главной причиной своего увольнения Федоров считает недовольство со стороны военного командования. Он отметил, что военные руководители жаловались на то, что он якобы мешает их работе.

При этом бывший чиновник подчеркнул, что ни разу не получал подобных претензий лично.

Не знаю, они мне в лицо ни разу ничего не говорили. У меня такая профессиональная позиция: я всегда стараюсь говорить все в лицо,

– заявил он.

Федоров также признался, что не боялся признавать собственные ошибки во время работы. Если он подписывал неправильный документ, то всегда звонил, извинялся и отзывал его, избегая каких-либо кулуарных интриг. Поэтому нынешнюю ситуацию он связывает с целенаправленным давлением.

Почему Федоров так резко обратился к народным депутатам?

Особое внимание Михаил Федоров уделил ситуации в украинском парламенте и призвал народных избранников действовать по совести. Он подчеркнул, что политики не должны бояться давления или возможных проблем с правоохранительными органами.

Бывший чиновник резко раскритиковал депутатов за отсутствие реальных действий и замалчивание критических проблем в государстве. Он призвал их не просто кричать с трибуны о ТЦК, а предлагать конструктивные решения по гражданскому контролю над армией.

А где ваши я*ца, чтобы сказать, в чем реальная проблема? О подразделениях, о штурмах, о медицинской сфере, о том, как распределяются деньги. Сказать, кто эффективен, а кто неэффективен,

– эмоционально высказался Федоров.

Почему пришло время говорить правду?

Подводя итог своей позиции, Федоров напомнил, что семь лет верно служил украинскому народу в команде президента. Он признался, что иногда приходилось молчать о собственных мыслях ради командной работы и проведения реформ.

Однако сейчас, когда на фронте гибнут люди за свободу Украины, он больше не может молчать.

Мы здесь, на Банковой, на Грушевского сидим и не можем сказать то, во что действительно верим. Я для себя эту черту перешел,

– резюмировал он, добавив, что не собирается устраивать митинги, но свою четкую позицию уже высказал.

Подробно о брифинге Михаила Федорова можно прочитать по ссылке.