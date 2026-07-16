Під час відвертої розмови Михайло Федоров пролив світло на кулуарні процеси, які передували його відставці. Відповідаючи на запитання про те, як саме Володимир Зеленський сформулював своє невдоволення, Федоров зазначив, що конкретних претензій не прозвучало.

Я не можу цих деталей розкривати, але там, в принципі, не було вибору. Думаю, що там рішення було прийнято раніше,

– підкреслив Федоров.

За його словами, розмова з главою держави була нормальною, проте жодних чітких аргументів щодо того, що саме пішло не так, він не почув.

Чому виник тиск та невдоволення з боку військового керівництва?

Головною причиною свого звільнення Федоров вважає невдоволення з боку військового командування. Він зазначив, що військові керівники скаржилися на те, що він нібито заважає їхній роботі.

При цьому експосадовець наголосив, що жодного разу не отримував подібних претензій особисто.

Не знаю, вони мені в обличчя ніколи жодного разу нічого не говорили. У мене така профільська модель, я завжди практикую все говорити в обличчя,

– заявив він.

Федоров також зізнався, що не боявся визнавати власні помилки під час роботи. Якщо він підписував неправильний документ, то завжди телефонував, вибачався та відкликав його, уникаючи будь-яких кулуарних інтриг. Тому нинішню ситуацію він пов'язує з цілеспрямованим тиском.

Чому Федоров жорстко звернувся до народних депутатів?

Окрему увагу Михайло Федоров приділив ситуації в українському парламенті та закликав народних обранців діяти по совісті. Він наголосив, що політики не повинні боятися тиску чи можливих проблем із правоохоронцями.

Ексурядовець жорстко розкритикував депутатів за відсутність реальних дій та замовчування критичних проблем у державі. Він закликав їх не просто кричати з трибуни про ТЦК, а пропонувати конструктивні рішення щодо цивільного контролю над армією.

А де ваші я*ця сказати, в чому реальна проблема? Про підрозділи, про штурми, про медичні сфери, про те, як розподіляються гроші. Сказати, хто ефективний, а хто неефективний,

– емоційно висловився Федоров.

Чому настав час говорити правду?

Підсумовуючи свою позицію, Федоров нагадав, що сім років вірно служив українському народу в команді президента. Він зізнався, що іноді доводилося мовчати про власні думки заради командної роботи та впровадження реформ.

Проте зараз, коли на фронті гинуть люди за свободу України, він більше не може мовчати.

Ми тут, на Банковій, на Грушевського сидимо і не можемо сказати те, в що реально віримо. Я для себе цю лінію перейшов,

– резюмував він, додавши, що не збирається влаштовувати мітинги, але свою чітку позицію вже висловив.

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