"Стальная граница" активно готовится к контрнаступлению: мощное видео

В МВД Украины показали в сети активную фазу подготовки бригады "Стальная граница". В частности, воины овладевают навыками огневой подготовки.

Воины из "Стальной границы" активно готовятся к контрнаступлению. Детали пока не рассказывают.

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"Стальная граница" активно готовится к контрнаступлению. Военные овладевают навыками огневой подготовки и тактической медицины. Не остановимся и отомстим за каждого. Вместе к победе,

– говорится в сообщении.

Как воины "Стальной границы" готовятся к контрнаступлению: смотрите видео

В Украине формировали "Гвардию наступления"

В МВД Украины еще в феврале 2023 года объявили о приеме заявок в "Гвардию наступления". Большинство подразделений сформировали меньше, чем через 2 месяца. За это время получили около 16 тысяч заявок. В то же время подчеркивали, что в "Гвардию наступления" войдут не все желающие.

Впоследствии стало известно, что добровольцы будут участвовать в освобождении временно оккупированных территорий Украины.

"Учитывая людей, организующих "Гвардию наступления", обучение там будет на высшем уровне с применением опыта, который показала эта война", – говорится в сообщении.

Создание "Гвардии наступления" было инициировано именно в Министерстве внутренних дел.