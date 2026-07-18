Командирам бригад приказали снимать видео в поддержку Сирского, – Стерненко

Уже третий день в Киеве и других городах Украины проходят митинги, на которых требуют отставки главнокомандующего Сырского. Среди тех, кто поддержал протесты, немало ветеранов и действующих военнослужащих. Они заявляют, что подвергаются репрессиям со стороны руководства.

Очередное доказательство давления на военнослужащих, поддерживающих отставку Сырского, привел общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

Что известно о приказе бригадам поддержать Главнокомандующего?

Утром 18 июля Стерненко опубликовал скриншоты, которые ему прислали военные. По их словам, всем командирам бригад был отдан приказ записать видеообращение в поддержку главнокомандующего. Соответствующий ролик бригады должны опубликовать до 17:00.

Военных, которые выступают против, подвергают репрессиям,

– написал волонтер.

Он также утверждает, что вчера один военный из скандально известного 425-го отдельного штурмового полка "Скала" написал пост против Сирского, после чего исчез, а его аккаунт удалили.

Военные рассказывают о приказе сверху / Скриншоты, опубликованные Стерненко

Напомним, что после протестов против отставки министра обороны Михаила Федорова некоторые украинские военные заявили о давлении со стороны командования из-за их публичной позиции.

Начальница медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова сообщила, что командование пыталось выяснить, где служит бывший боевой медик Дмитрий Козятинский, призвавший людей выходить на акции протеста.

По ее словам, военные рискуют получить выговоры, потерять должности или испытать другие последствия за участие в протестах или публичные высказывания.

Подобные заявления сделал и боевой медик 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным "Вициком". Он утверждает, что отдельным военным уже делают замечания по критике власти и военного руководства.

Волонтер Сергей Стерненко также заявил, что поддержавших акции военных якобы приказали досрочно возвращать из отпусков и угрожать им наказанием.

Между тем, в Генштабе ВСУ опровергли сообщения о якобы запрете военным участвовать в публичных выступлениях или давать интервью.

Кстати, в Киеве и других городах Украины продолжаются протесты с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Также люди потребовали и отставки Александра Сырского. По данным СМИ, президент рассматривает возможность увольнения Сырского. 18 – 19 июля он планирует провести собеседования с возможными кандидатами на этот пост.