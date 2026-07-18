Черговий доказ тиску на військовослужбовців, які підтримують відставку Сирського, навів громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко.

Що відомо про наказ бригадам підтримати Головкома?

Вранці 18 липня Стерненко опублікував скриншоти, які йому надіслали військові. За їхніми словами, усім командирам бригади дали наказ записати відеозвернення на підтримку головнокомандувача. Відповідний ролик бригади мають опублікувати до 17:00.

Військових, які виступають проти, репресують,

– написав волонтер.

Він також стверджує, що вчора один військовий зі скандального 425 окремого штурмового полку "Скеля" написав пост проти Сирського, після чого зник, а його акаунт видалили.

Військові розповідають про наказ згори / Скриншоти, опубліковані Стерненком

Нагадаємо, що після протестів проти відставки міністра оборони Михайла Федорова деякі українські військові заявили про тиск з боку командування через їхню публічну позицію.

Начальниця медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова повідомила, що командування намагалося з'ясувати, де служить колишній бойовий медик Дмитро Козятинський, який закликав людей виходити на акції протесту. За її словами, військові ризикують отримати догани, втратити посади або зазнати інших наслідків за участь у протестах чи публічні висловлювання.

Подібні заяви зробив і бойовий медик 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з позивним "Віцик". Він стверджує, що окремим військовим уже роблять зауваження через критику влади та військового керівництва.

Волонтер Сергій Стерненко також заявив, що військових, які підтримали акції, нібито наказали достроково повертати з відпусток і погрожувати їм покаранням.

Тим часом у Генштабі ЗСУ спростували повідомлення про нібито заборону військовим брати участь у публічних виступах чи давати інтерв'ю.

До слова, у Києві та інших містах України продовжуються протести із вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також люди почали вимагати і відставки Олександра Сирського. За даними ЗМІ, президент розглядає можливість звільнення Сирського. 18 – 19 липня він планує провести співбесіди з можливими кандидатами на цю посаду.