"Азову" – 10 лет: путь от Черного корпуса до легендарной бригады

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5 мая 2014 года. Несколько десятков мужчин, покинув свои семьи и родные города, приехали в Бердянск. Понимая, что Россия начинает войну против Украины, они готовы брать в руки оружие и противостоять агрессору. Добровольцы, на основании решения МВД, объединяются в батальон "Азов".

Уже через 2 дня азовцы вступили в первый бой с сепаратистами под Мариуполем, а с 9 мая, вместе с другими подразделениями, начали борьбу за сам город.

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24 февраля 2022 года. Полк "Азов" под командованием Дениса Прокопенко – позывной Редис – встречает полномасштабное вторжение России в Мариуполе. Следующие недели азовцы оттягивают на себя тысячи российских оккупантов, оказываются в полном окружении, из которого нет выхода на подконтрольную Украине территорию, ведут бои с "Азовстали" и выходят по приказу во вражеский плен.

Об уникальной в истории битве за Мариуполь и "Азовсталь" и героичность наших бойцов говорит весь мир.

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5 мая 2024 года. Сегодня. "Азову" – 10 лет. Военные бригады встречают годовщину на передовой – вблизи Тернов на Кременском направлении, в Серебрянском лесничестве, где ежедневно уничтожают врага. Без празднований, парада или торжественного марша.

Только в Киеве Ассоциация семей защитников "Азовстали" устраивает мероприятие, посвященное памяти павших азовцев и в поддержку бойцов, которые почти 2 года находятся в плену России.

В день рождения "Азова" 24 Канал вместе с командирами и бойцами бригады рассказывает, с чего все начиналось, как удалось сформировать боеспособное подразделение украинской армии, за что бригада воюет сейчас и как бойцы и родные борются за освобождение азовцев из плена.

Как зародился "Азов": черные человечки, первые бои и база под Мариуполем

10 лет назад основу "Азова" составили несколько десятков добровольцев, в том числе и из партизанского отряда "Черный Корпус", действовавшего на Харьковщине. Тогда националисты в черной униформе устраивали рейды и не давали пророссийской агентуре закрепиться на Востоке.

"Украинцы хотели противостоять зеленым человечкам, поэтому появились черные человечки. Почему черные? Потому что были в форме титан – самой дешевой, которую можно было найти тогда".

Впоследствии добровольцы поехали в Бердянск.



Бойцы Черного Корпуса / Фото "Радио Свободы"

Капитан Андрей Игнатюк, позывной Спайдер, ныне начальник Хорунжей службы "Азова", – доброволец, который был в "Черном Корпусе", и одним из первых вступил в ряды "Азова". Военный вспоминает, когда Россия напала на Украину, он был в группе людей из Львова, что отправилась защищать страну.

Как для нас все начиналось? Я бы сказал, что, на самом деле, очень дико. Ничего не было понятно, и мы шли со своими убеждениями. Приехали на Юг, в Бердянск, поселились на какой-то базе. Мы не имели денег, не имели оружия. Лишь несколько ребят были с охотничьими карабинами и помповыми ружьями. То есть это все оружие, которое было на тот момент у 60 человек. Они и стали костяком,

– вспоминает Спайдер.

А уже 5 мая на основании решения МВД был создан батальон "Азов", вошедший в состав патрульной милиции особого назначения МВД. Тогда у военных начались тренировки, появились инструкторы, их переселили на другую базу и начали официально оформлять в МВД.

"Как только начали оформляться первые люди, у нас появилось первое нормальное оружие. А тогда были первые столкновения с сепаратистами. Состоялся первый бой под Мариуполем. Это было начало мая. И это было как раз тогда, когда захватили в плен Хакимзянова, которого потом доставили в Киев и передали спецслужбам", – добавил капитан.

5 – 7 мая 2014 года "Азов" совершил рейд в Мариуполь, где успешно отразил попытку сепаратистов захватить отдел милиции города. Тогда бойцы взяли в плен первого министра обороны так называемой "ДНР" Игоря Хакимзянова и около 30 боевиков.

Следующие недели военные "Азова" много тренировались, им выдавали оружие и форму, они участвовали в боях. В общем от начала создания азовцы активно воевали на Донбассе в районе проведения АТО, а затем и в рамках Операции Объединенных сил:

в июне 2014 года освобождали Мариуполь;

летом 2014-го участвовали в боях за Иловайск;

в феврале 2015-го осуществляли наступление на Широкино;

с 2016 года часть полка отвели для охраны блокпостов в Запорожье;

в то же время азовцы выполняли различные боевые задачи на побережье Азовского моря;

в 2019-м выполняли успешные боевые задачи в районе Светлодарской дуги.

История "Азова" постоянно связана с Мариуполем, ведь бойцы базировались или в городе, или вблизи него. И что интересно, с годами все больше жителей города воспринимали военных не как чужих, а как своих.

"Когда ребята после широкинской операции заезжали в Мариуполь и проезжали возле Драмтеатра, их встречало условно 200 человек. А потом на азовские мероприятия приходили тысячи. Из-за российской пропаганды в начале "Азов" для местных был будто террористом, но впоследствии мы показали людям и они понимали, что "Азов" – это часть города", – замечает Спайдер.

Также к полку начали приобщаться все новые и новые мотивированные добровольцы. Что важно, "Азов" первым в Украине перешел на подготовку бойцов по стандартам НАТО, много вкладывал в обучение новобранцев и их мотивацию.

Святослав Серый, позывной Храбрый, артиллерист бригады, вспоминает, что именно идеология, подготовка и мотивация стали для него причиной вступления в "Азов" 9 лет назад.

С 2015 года я видел, как формировалось подразделение и поддержка вокруг него. Я видел, какие в "Азове" люди, какая у них идеология, мотивация, ценности и какие они ставят перед собой цели. Мне очень импонировал этот подход, больше всего из всех. И я захотел приобщиться именно к чему-то такому профессиональному, масштабному, сильному, мотивационному и прогрессивному. И ни на секунду об этом не жалею, даже несмотря на Мариуполь, плен и предыдущие бои,

– рассказывает Храбрый.

Битва за Мариуполь, "Азовсталь", выход в плен

Когда Россия начала большую войну против Украины, полк "Азов" был на позициях в Мариуполе. Как рассказывают сами военные, они понимали, что рано или поздно это произойдет, поэтому были готовы к наступлению.

Хочешь мира, готовься к войне. Поэтому мы готовились постоянно. И 24 февраля каждое подразделение просто утром проснулось от тревоги. Все встали и спокойно, взвешенно начали делать свою работу. Я думаю, это достаточный ответ, чтобы понять, что мы были готовы. Мы готовились для того, чтобы оборонять свою страну. Поэтому когда поступил приказ, что на нашу страну напали более активно, чем было до того, мы вступили в бой,

– замечает Спайдер.

Но Россия бросила на Мариуполь тысячи своих войск и непрерывно его обстреливала. Уже через 4 дня, 1 марта, город, а в нем и все военные и гражданские, оказались в полном окружении.

В течение следующих 3 месяцев ситуация сильно обострилась – оккупанты били по нашим военным из самолетов, кораблей, танков, артиллерии и тому подобное. Деблокада военным путем уже стала невозможной, а ни одна третья сторона не могла повлиять на то, чтобы ко всему гарнизону Мариуполя была применена процедура экстракции (вывод на территорию третьего государства до завершения войны – 24 Канал).

Между тем в бункерах "Азовстали" уже были сотни тяжелораненых военных. Несмотря на спецоперацию ГУР и несколько авиапрорывов в заблокированный город, когда военным на помощь прилетели собратья и доставили оружие, лекарства, системы Starlink, запасов на заводе критически не хватало.



Раненые защитники "Азовстали" / Фото Руслана Давида Сербова

Поэтому на 86-й день борьбы за Мариуполь Денис Редис Прокопенко получил приказ от высшего руководства Украины прекратить оборонительные действия и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих.

Под влиянием ответственности за жизнь раненых бойцов, которых ежедневно становилось все больше, и которые каждый день медленно умирали без медикаментов, мы и приняли такое решение. Прекращение обороны было согласовано руководством государства, а мы, военные, – выполнили приказ. И даже если бы был приказ стоять до последнего бойца – "Азов" бы эту команду выполнил тоже,

– рассказывал ранее в комментарии 24 Каналу Богдан Кротевич, позывной Тавр.

18 – 20 мая из бомбоубежищ "Азовстали" вышли более 2 тысяч воинов, которые с тех пор оказались во вражеском плену.

Последние слова командира Редиса перед выходом из "Азовстали": смотрите видео

Плен защитников "Азовстали" должен был длиться несколько недель, и Россия не придерживалась никаких гарантий и конвенций. Сначала, в июне 2022 года, Украина таки смогла вернуть тяжелораненых бойцов. Следующий обмен должен был состояться в августе, и 29 июля россияне устроили жестокий теракт в оккупированной Еленовке, убив 53 бойцов "Азова", обвинили в этом Украину и сорвали переговоры по обмену.

Всего в течение последних двух лет из вражеского плена удалось освободить несколько десятков бойцов "Азова", большинство – во время двух крупных обменов – 21 сентября 2022 года и 5 мая 2023 года. Однако ситуация с обменом именно азовцев – критическая, ведь Россия не хочет освобождать бойцов и даже проводит над ними псевдосуды, осуждая на десятки лет.



Обмен 5 мая 2023 / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

По состоянию на сейчас, в российском плену все еще находятся около 700 бойцов бригады "Азов". А последний обмен происходил более полугода назад.

Помним о наших пленных побратимах и об их боевом подвиге. И делаем все, чтобы они вернулись домой. Их свобода – наша самая большая мотивация,

– постоянно подчеркивают в бригаде.



Акция в поддержку пленных азовцев в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

"Азов" сегодня – где воюет бригада и с какими запретами столкнулась

Многие думали, что когда азовцы попали в плен из оккупированного Мариуполя, "Азов" как подразделение прекратил выполнять боевые задачи. Но это не так. Часть бойцов была на подконтрольной Украине территории и к ним добавились военные, которых эвакуировали вертолетами с "Азовстали". Тогда полком командовал Никита Надточий, позывной Раз-Два, командование которому передал Денис Прокопенко.

Впоследствии, временно исполняющим обязанности командира бригады стал Богдан Кротевич Тавр, который вернулся из плена. А 8 июля 2023 года в Украину из Турции вернулся и командир "Азова" – Редис.

Все это время "Азов" воюет на фронте, а большинство бойцов, которые вернулись в Украину во время обменов, также стали в строй. Как объясняют защитники, они не могли поступить по-другому и продолжают борьбу за независимость страны и за собратьев, которые до сих пор остаются в плену.

Большинство из нас не рассматривали другого варианта, потому что мы выиграли счастливый билет. Мы выжили и большинство из нас остались почти целыми после Мариуполя. Сейчас мы на свободе. И это наш святой долг перед нашими погибшими собратьями и перед еще 700 ребятами, которые находятся в российском плену. Мы прилагаем абсолютно все усилия для того, чтобы сделать подразделение большим, чтобы забирать свои территории, убивать врага и освобождать ребят,

– отмечает Святослав Храбрый.

Сейчас 12 бригада спецназначения Нацгвардии "Азов" выполняет боевые задачи на Кременском направлении вблизи Тернов, в Серебрянском лесу, где останавливает попытки штурма российских оккупантов, уничтожает их и их вражескую технику.



"Азов" на позициях / Фото бригады

Но несмотря на то, что "Азов" воюет на передовой, он ограничен в оружии. В частности, бригада не получает западную технику, ведь с 2017 года в ряде законов США появились поправки о запрете предоставления любых средств "на оружие, обучение или другую помощь "Азову". Причина – якобы неонацистские связи подразделения, которые являются мифом российской пропаганды. И даже тот факт, что после обороны Мариуполя весь мир говорил о полке и узнал о нем правду, не повлиял на законы американцев.

Сколько еще украинских военных, бойцов нашей бригады, которые защищают не только свободу и независимость Украины, но и весь свободный западный мир от настоящих, невымышленных нацистов, должны погибнуть и получить ранения, из-за отсутствия необходимого современного западного вооружения, чтобы "Азов" наконец убрали из Appropriations bill и всех "черных списков"?

– спрашивает Денис Прокопенко.

В чем мотивация азовцев и успех бригады

Несмотря на все трудности, азовцы – мотивированные и хорошо подготовленные бойцы. Командир 2 батальона "Азова" Дмитрий Данилов, позывной Шик, замечает, что раньше у бойцов было больше времени на обучение, совершенствование навыков, общее образование. А сейчас – гораздо больше уникального боевого опыта.

Говоря об успехе бригады, Дмитрий замечает, что это и из-за западных стандартов, действующих в "Азове", и из-за аналитики операций и работы над ошибками, и из-за отношения к личному составу, где жизнь каждого бойца – приоритет.

За 10 лет "Азов" из подразделения мотивированных энтузиастов, которые были очень далеко от военной жизни, стал подразделением тех, кто живет армией, подготовкой к войне. Мы стали теми, кто знает, что делает, как и для чего,

– добавляет Шик.

А еще добавляет, что "Азов" для него не просто место службы, а семья.

Так о подразделении говорит и Святослав Храбрый. По его словам, коллектив – это самое основное на войне, ведь это люди, которые бок о бок идут с тобой в бой.

"И именно от них зависит успех операции, от них зависит конечная цель, скажем так, наше подавление противника и победа. От них зависит также и твоя жизнь", – говорит боец.

И приводит пример своего подразделения – артиллерии "Азова", отмечая, что ее уникальность – именно в сильном коллективе, высокой мотивированности, профессионализме, желании бойцов постоянно развиваться, чтобы эффективнее уничтожать врага.

"Наша уникальность заключается в том, как мы за это время научились адаптироваться, выходить из различных ситуаций, планировать интересные операции, которые наносят врагу максимальные потери. А еще, в азовской артиллерии мы имеем группу К-12 – это артиллерийская разведка, которая не только летает и корректирует огонь, а которая имеет свои разведывательные группы, что заходят на территорию противника и зачищают позиции", – рассказывает Святослав.

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Спайдер же отмечает, что мотивированность азовцев четко показывает и то, что с начала полномасштабной войны 90% бойцов, которые уже не были на службе, вернулись.

"Не все люди смогли во время полномасштабной войны собрать в себе силы и вернуться. Поэтому понимаете, насколько сильная в "Азове" мотивация, побудившая всех вернуться на службу, несмотря даже на увечья, ранения или пребывания за рубежом. Они могли никуда не ехать, и они не просто вернулись на войну, а прилетели к нам Мариуполь", – добавляет Игнатюк.

Коллектив, как и крепкие правила "Азова", строились годами. Все защитники отмечают, что это, едва ли не в первую очередь заслуга командования, которое не сидит где-то далеко в кабинетах, а участвует в боях вместе со своими бойцами.

Наш командир Редис всегда со своими бойцами, его всегда видно. И именно он задает такой темп движения "Азова". Это очень важно,

– говорит Храбрый.



Редис на позициях азовцев / Фото "Азова"

Кроме того, "Азов" имеет уникальные собственные традиции, которые сейчас начинают подражать и другие подразделения. Одна из самых известных – это чествование памяти погибших собратьев, когда бойцы собираются возле азовского кургана с мечами.

Как говорит Спайдер, Хорунжа служба которого как раз и занимается традициями бригады, они поддерживают нашу идентичность.

"Каждая армия, каждое подразделение имеет какие-то свои минимальные традиции. Он их зарождает и должен продолжать. Традиции – это все. Они поддерживают идентичность. Так же, как сейчас украинский флаг поддерживает нашу идентичность. Это больше от сердца, чем просто от ума. И это делается для того, чтобы помнить своих ребят, которые погибли. Потому что они сделали очень много и заслужили место в истории. И я считаю, что просто поставить флаг на могиле – недостаточно", – добавляет он.



Мистерия чествования погибших азовцев в 2023 году / Фото "Азова"

Как присоединиться к рядам "Азова"

"Азов" – одно из первых подразделений украинской армии, начавшее собственный рекрутинг бойцов.

А еще, еще за несколько лет до полномасштабной войны в полку открылась военная школа имени Евгения Коновальца, где рекрутов готовили не на курсе молодого бойца, а на базовом курсе боевой подготовки. Она одной из первых в Украине внедрила стандарты НАТО в воспитании сержантов и старшины. А выпускники школы потом участвовали в битвах на фронте не только в составе "Азова", но и в составе других бригад.

"Это абсолютно нормальный курс для бойца, который хочет жить, а не просто выживать. Далее он попадает в подразделение, скажем так, в лоно обученных бойцов, которые учат его и подсказывают, что и как лучше делать. И снова много тренируется с подразделением", – рассказывает Снайдер.

Сейчас 12 бригада специального назначения НГУ "Азов" в поиске сотен специалистов различных направлений, и это не только штурмовики, но и артиллеристы, медики, специалисты в службу обеспечения. Подробнее – можно посмотреть по ссылке.

Фильм о рекрутинге в "Азов": смотрите видео

Святослав Храбрый добавляет, что лучше самому выбрать и попасть в коллектив дружный, мотивированный, где каждый стоит друг за друга горой, где все постоянно хотят развиваться, где каждый ищет новые, лучшие методы для того, как сохранить жизнь своим людям, и как наносить больше поражения противнику.

"И это именно об "Азове". Поэтому те, кто ждут и думают, что их это обойдет (служба в армии – 24 Канал), я бы им советовал собираться духом, готовиться, приходить в "Азов", и воевать вместе с нами", – говорит защитник.

В 10-летие создания "Азова" в бригаде напомнили, что путь, который она уже прошла – непростой. Но времени складывать руки нет.

Наш долг – продолжать дело тех, кто не дожил до этого дня. Наша самая большая мотивация - месть и борьба за побратимов, которые до сих пор находятся в плену. Сегодня "Азову" – 10 лет. Впереди нас ждут тяжелые бои. "Азов" готов принять их с честью,

– отметили защитники.

Спайдер же добавляет, что к сожалению, наше общество не вынесло урок, что война не закончится быстро. И от того, что украинцы сейчас будут избегать службы, делает лишь хуже. Ведь Россия только усиливает наступление и гонит на фронт тысячи своих мобилизованных.

"Мы, например, сделали все, что от нас зависит, для того, чтобы сохранить какую-то часть Украины. И мы стягивали на себя войска не для того, чтобы себе пиар сделать. Мы делали это потому, что это был в первую очередь наш долг. Поэтому и обществу уже надо решить, живем ли мы ради нашей страны. И немного собраться с силами, решить и пойти на службу. Потому что чем раньше они сейчас пойдут, тем быстрее подготовятся. Ведь за 2 года те, кто служат, просто вымучены физически и морально, им тоже нужна замена", – отмечает боец.