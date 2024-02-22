200 ракет Brimstone: Британия объявила о новом пакете помощи Украине
Источник:The Guardian
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс рассказал о новом пакете помощи Украине. В частности, туда будут входить 200 противотанковых ракет Brimstone.
По словам Шаппса, это вооружение уже доказывало свою эффективность на поле боя. Этот шаг свидетельствует о решимости Великобритании стоять бок о бок с Украиной в условиях нарастающей угрозы со стороны России.
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О чем сообщил Грант Шаппс
Сегодня (22 февраля – 24 Канал) я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет Brimstone как дальнейшее усиление защиты Украины,
– заявил Шаппс.
Он также рассказал, что эти ракеты уже показали свою эффективность на поле боя и были случаи, когда российские войска были вынуждены отказаться и отступить при попытке переправы через реку.
Что известно о ракетах Brimstone
Brimstone – это высокотехнологичный, самонаводящийся и невероятно точный боеприпас, которым пользуются Британские Королевские ВВС. Эти ракеты не нужно наводить на цель. Оператору достаточно указать район, где может быть потенциальная мишень. Далее ракета сделает все сама. Brimstone может работать по статичным, подвижным и даже маневренным целям. Его мощность позволяет поражать даже тяжелую бронированную, технику, а технологии и цифровые системы сводят участие человека к минимуму.
Шаппс добавил, что Великобритания совместно с другими союзниками планирует провести обучение для еще 10 000 украинских военных в течение первой половины 2024 года.
Военная помощь Британии: последние новости
- 12 января в Киеве состоялась встреча премьер-министра Великобритании Риши Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой было объявлено о выделении Украине финансовой поддержки в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Этот финансовый пакет стал крупнейшим за весь период войны – подробнее в материале 24 Канала.
- Великобритания намеревалась передавать Украине больше 155-миллиметровых боеприпасов, которые должны были производиться в Японии. Однако по данным The Wall Street Journal, этот план временно остановлен. Вероятно, основной причиной остановки является несовместимость между снарядами и пушками.