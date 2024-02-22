200 ракет Brimstone: Британия объявила о новом пакете помощи Украине

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс рассказал о новом пакете помощи Украине. В частности, туда будут входить 200 противотанковых ракет Brimstone.

По словам Шаппса, это вооружение уже доказывало свою эффективность на поле боя. Этот шаг свидетельствует о решимости Великобритании стоять бок о бок с Украиной в условиях нарастающей угрозы со стороны России.

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О чем сообщил Грант Шаппс

Сегодня (22 февраля – 24 Канал) я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет Brimstone как дальнейшее усиление защиты Украины,

– заявил Шаппс.

Он также рассказал, что эти ракеты уже показали свою эффективность на поле боя и были случаи, когда российские войска были вынуждены отказаться и отступить при попытке переправы через реку.

Что известно о ракетах Brimstone

Brimstone – это высокотехнологичный, самонаводящийся и невероятно точный боеприпас, которым пользуются Британские Королевские ВВС. Эти ракеты не нужно наводить на цель. Оператору достаточно указать район, где может быть потенциальная мишень. Далее ракета сделает все сама. Brimstone может работать по статичным, подвижным и даже маневренным целям. Его мощность позволяет поражать даже тяжелую бронированную, технику, а технологии и цифровые системы сводят участие человека к минимуму.

Шаппс добавил, что Великобритания совместно с другими союзниками планирует провести обучение для еще 10 000 украинских военных в течение первой половины 2024 года.

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