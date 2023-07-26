Россияне обещали ему "красивую смерть": в Британии вышла книга защитника Мариуполя

В автобиографической книге британец Эйден Айслин рассказал о том, как он пережил российский плен. Оккупанты использовали его для продвижения нарратива об участии НАТО в войне и угрожали расстрелом.

Срочнику ВСУ, британцу Эйдену Айслину пришлось пройти непростой путь: оборона Мариуполя, пытки в российском плену, ожидание смертной казни и, наконец, долгожданное освобождение. Украинский военный рассказал о пережитом опыте в книге под названием "Узник Путина".

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Служба в рядах ВСУ

29-летний Эйден Аслин начал служить в украинской армии по контракту еще в 2018 году. Тогда же он получил украинское гражданство.

После полномасштабного вторжения он в составе 36-й бригады морской пехоты участвовал в обороне Мариуполя. Именно в этом городе его захватили в плен.

Военный вспоминает, что в последний раз его бригада защищала Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Они держались, пока были боеприпасы, медикаменты и еда.

А после того, как у них не осталось ничего, чем можно было противостоять врагу, военные оказались в руках российских окупантов. Айслина и его товарищей отправили в Донецк.

Россияне обещали ему "красивую смерть"

Британец рассказывает, что его держали отдельно от других пленников – украинских военных. Это была маленькая камера. Там постоянно включали гимн России, а также всякую советщину.

Во время допросов ему угрожали физической расправой или обещали по крайней мере - ограничиться отрезанным ухом. Айслина били палкой. Били ножом. Однажды во время очередного допроса российский офицер предложил Айслину выбор: "скорая" смерть или "красивая".

Несмотря на то, что британец выбрал "скорую", россиянин отказал ему в этой привилегии. Заверил: Айслин будет умирать "красиво", и он лично проследит за тем, чтобы это произошло.

Британца не убили. Такие выпады использовались оккупантами как психологические пытки. Бывший военнопленный отмечает, что ему повезло больше, чем украинским друзьям, к которым оккупанты относились гораздо хуже.

Принудительное участие в пропаганде

Военнопленный иностранец, к тому же британец – баснословная "роскошь" для оккупантов.

Айслин был идеальным "доказательством" "участия НАТО" в войне на стороне Украины. И оккупанты не могли не использовать своего экзотического заключенного на "благо" собственной пропаганды.

Вот, мол, живое доказательство того, что россияне воюют не с "маленькой" Украиной, а с огромным Альянсом. Вот она – живая причина многочисленных неудач окупантов на фронте.

Британец говорит, что они его окрестили "вояком НАТО" и начали активно снимать пропагандистские видео. Постоянно лгать и говорить заученный бред для Айслина было морально тяжело.

Это было пять раз в неделю, когда меня заставляли повторять пропаганду или давали телефон и заставляли делать звонки,

– вспоминает военный.

Айслин подозревал, что его могут использовать в пропаганде. Оккупанты, видимо, нашли его соцсети, а там посты – о российской агрессии против Украины, которая началась еще до 24 февраля.

Угроза смертной казни

Долгое время жизнь британца, а также других иностранных граждан, воевавших за Украину, висела на волоске от смерти. Так называемый суд псевдореспублики приговорил Айслина и его друзей к смертной казни. Их обвинили в том, что они были "иностранными наемниками".

После суда военного перевели в одиночную камеру. Выпускали только для съемок пропаганды. Это был самый тяжелый период в плену. Военнослужащий думал совершить самоубийство.

Спасение

21 сентября Айслина освободили из российского плена. Вместе с ним на свободе оказались еще четверо британцев, швед, хорват, гражданин Марокко и два американца.

Тогда освобождению иностранцев помог принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Всех освобожденных пленных доставили сначала в столицу Саудовской Аравии, а оттуда они отправились на родину.

Сегодня Айслин уже пересказал на бумаге болезненный опыт войны и плена. Пережить его снова британец не хочет. Когда-то он планирует вернуться в Украину. Уже вместе со своей украинской женой.

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