Пропалестинские активисты на самокатах прорвались на авиабазу в Британии: повреждены 2 самолета

Пропалестинские активисты прорвались на самокатах на базу Королевских ВВС Великобритании в Брайз-Нортон. В результате этого были повреждены британские военные самолеты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как активисты прорвались на британскую военную базу

Пропалестинская группа Palestine Action опубликовала в соцсети X сообщение, где сообщила о проникновении ее активистов на крупнейшую базу Королевских ВВС Великобритании, где проживает примерно 5 800 военнослужащих, 300 гражданских сотрудников и 1 200 подрядчиков.

На видео, которое распространила группа в сети, видно, как человек приближается к самолету на самокате, пока играет музыка. В конце концов активист распылил красную краску на 2 самолета, тем самым повредив их.

Пропалестинские активисты повредили 2 военных самолета на крупнейшей авиабазе Великобритании / Видео с аккаунта Palestine Action в соцсети Х

В заявлении Palestine Action также отметила, что самолеты с этой авиабазы ежедневно вылетают на базу Королевских ВВС Акротири на Кипре.

В группе также сказали, что для распыления красной краски на турбинные двигатели двух Airbus Voyager использовали переделанные огнетушители, а дальнейшие повреждения были нанесены с помощью ломов.

Красная краска, символизирующая палестинское кровопролитие, также была разбрызгана по всей взлетно-посадочной полосе, а на месте происшествия оставили флаг Палестины,

– говорится в заявлении.

Обоим активистам удалось избежать охраны и ареста.

Как отреагировала британская власть на вандализм

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал в соцсети Х, что акт вандализма, совершенный на авиабазе Брайз-Нортон, является позорным.

"Наши Вооруженные Силы представляют лучшее из Британии и ежедневно рискуют своей жизнью ради нас. Это наш долг поддерживать тех, кто нас защищает", – написал глава британского правительства.

Министерство обороны Великобритании также осудило действия пропалестинской группы, добавив, что тесно сотрудничает с полицией, которая проводит расследование этого инцидента.