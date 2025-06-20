Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як активісти прорвалися на британську військову базу

Пропалестинська група Palestine Action опублікувала у соцмережі X допис, де повідомила про проникнення її активістів на найбільшу базу Королівських ВПС Великої Британії, де проживає приблизно 5 800 військовослужбовців, 300 цивільних співробітників та 1 200 підрядників.

На відео, яке поширила група в мережі, видно, як людина наближається до літака на самокаті, поки грає музика. Зрештою активіст розпилив червону фарбу на 2 літаки, цим самим пошкодивши їх.

Пропалестинські активісти пошкодили 2 військові літаки на найбільшій авіабазі Великої Британії / Відео з акаунту Palestine Action у соцмережі Х

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N — Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025

У заяві Palestine Action також наголосила, що літаки з цієї авіабази щодня вилітають на базу Королівських ВПС Акротірі на Кіпрі.

У групі також сказали, що для розпилення червоної фарби на турбінні двигуни двох Airbus Voyager використовували перероблені вогнегасники, а подальших пошкоджень було завдано за допомогою ломів.

Червона фарба, що символізує палестинське кровопролиття, також була розбризкана по всій злітно-посадковій смузі, а на місці події залишили прапор Палестини,

– йдеться у заяві.

Обом активістам вдалося уникнути охорони та арешту.

Як відреагувала британська влада на вандалізм

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер написав у соцмережі Х, що акт вандалізму, скоєний на авіабазі Брайз-Нортон, є ганебним.

"Наші Збройні Сили представляють найкраще з Британії та щодня ризикують своїм життям заради нас. Це наш обов'язок підтримувати тих, хто нас захищає", – написав очільник британського уряду.

Міністерство оборони Великої Британії також засудило дії пропалестинської групи, додавши, що тісно співпрацює з поліцією, яка проводить розслідування цього інциденту.