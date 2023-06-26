Британия готовится к краху России после неудачного мятежа Пригожина, – Times

Правительство Великобритании считает, что самое время готовиться к сценарию неожиданного распада России. Там не хотят, чтобы эти события застали Лондон врасплох.

Об этом свидетельствуют внутренние оценки правительства, передает издание со ссылкой на свои источники. Отмечают, что еще с начала войны в Лондоне предполагалось, что все может закончиться для Кремля нестабильностью внутри страны.

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А после мятежа Пригожина дипломаты ускорили подготовку плана действий для разных сценариев.

"Мы должны ждать и смотреть, что будет дальше. Это может быть только "Раздел 1" чего-то нового", – отметил высокопоставленный чиновник британского правительства.

Главный секретарь казны Соединенного Королевства Джон Глен отметил, что события в России – "ее внутренние дела".

Пригожин не был бы лучше Путина

Экс-военный атташе Британии в Москве Джон Форман считает, что успешный захват Пригожиным власти был бы "худшим сценарием", а потому иллюзии, что он якобы либерал, или подверженный миру демократ – бесполезны. Ибо Пригожин действительно обычный "фашист".

Форман предположил, что темпы развития событий в России застигли западных дипломатов врасплох.

Мы думали, что все это будет происходить постепенно. О неожиданном "марше на Москву" речь не шла,

– сказал Форман.

Также дипломаты предположили, что Путин, невзирая на удар мятежа по его авторитету, остается опасным противником и Запад рискует недооценить Россию.

Бывший посол Британии в России Родерик Лайн выразил мнение, что после мятежа шансы Путина пожизненно оставаться правителем России уже меньше, но "в настоящее время он все еще в своей должности".

"Трещины" во власти Путина

Кризис в России обнажил "настоящие трещины" во власти Путина, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Восстание Пригожина и группы Вагнера стало "прямым вызовом властям Путина",

– цитирует издание Блинкена.

Он отказался комментировать, стал ли кризис началом конца для Путина, но сказал, что очевидно, что война против Украины была "стратегической неудачей" российского лидера.