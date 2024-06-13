Британия на саммите G7 объявит о выделении более 300 миллионов долларов для Украины

Премьер-министр Британии Риши Сунак на саммите "Большой семерки" в Италии объявит о выделении помощи Украине. Она будет в размере 242 миллиона фунтов стерлингов, что в долларовом эквиваленте составляет примерно 309 миллионов.

Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании. Там отметили детали о выделении этой помощи нашему государству.

Смотрите также Кулеба объяснил, когда Залужный начнет работать послом в Великобритании

Выделение помощи для Украины от Британии

На саммите премьер-министр объявит о выделении до 242 миллионов фунтов стерлингов помощи Украине для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также для закладки фундамента для долгосрочного социально-экономического восстановления и реконструкции,

– говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что это финансирование демонстрирует "неизменную международную солидарность Великобритании с Украиной и их гибкость в реагировании на насущные потребности, вызванные российской агрессией".

Также Великобритания обратила внимание, что "критически важная энергетическая инфраструктура пострадала от интенсивных российских ракетных ударов и бомбардировок в течение последних нескольких месяцев".

Там подчеркнули, что приоритетом для премьер-министра на саммите будет работа с партнерами над согласованием способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Отмечается, что стоимость активов, находящихся в юрисдикциях G7, составляет 285 миллиардов долларов.

В пресс-службе добавили, что Великобритания стала первой страной, которая ввела законодательство, позволяющее сохранять санкции до тех пор, пока Россия не заплатит за нанесенный ею ущерб.

"Мы должны быть решительными и креативными в наших усилиях в поддержку Украины и прекращения незаконной войны Путина в этот критический момент. Великобритания остается в авангарде международной реакции, как это было с самого начала. Мы должны перейти от "столько, сколько потребуется" до "чего бы это ни стоило", если мы хотим положить конец этой незаконной войне", – подчеркнул Риши Сунак.

Также пресс-служба британского правительства напомнила, что сейчас Великобритания выделила почти 12,7 миллиардов фунтов стерлингов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украины и часто была первой, кто предоставлял жизненно необходимую летальную помощь – от крылатых ракет Storm Shadow до танков Challenger 2.

В Нидерландах анонсировали помощь Украине: кратко