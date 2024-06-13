Про це повідомили на сайді уряду Британії. Там зазначили деталі щодо виділення цієї допомоги нашій державі.

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Виділення допомоги для України від Британії

На саміті прем'єр-міністр оголосить про виділення до 242 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги Україні для задоволення нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладання фундаменту для довгострокового соціально-економічного відновлення та реконструкції,

– йдеться в повідомленні.

В уряді підкреслили, що це фінансування демонструє "незмінну міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та їхню гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією".

Також Британія звернула увагу, що "критично важлива енергетична інфраструктура постраждала від інтенсивних російських ракетних ударів та бомбардувань протягом останніх кількох місяців".

Там підкреслили, що пріоритетом для прем'єр-міністра на саміті буде робота з партнерами над узгодженням способу використання заморожених російських активів для підтримки України. Зазначається, що вартість активів, що знаходяться в юрисдикціях G7, становить 285 мільярдів доларів.

У пресслужбі додали, що Велика Британія стала першою країною, яка запровадила законодавство, що дозволяє зберігати санкції доти, доки Росія не заплатить за завдані нею збитки.

"Ми повинні бути рішучими і креативними в наших зусиллях на підтримку України і припинення незаконної війни Путіна в цей критичний момент. Велика Британія залишається в авангарді міжнародної реакції, як це було з самого початку. Ми повинні перейти від "стільки, скільки буде потрібно" до "чого б це не коштувало", якщо ми хочемо покласти край цій незаконній війні", – наголосив Ріші Сунак.

Також пресслужба британського уряду нагадала, що наразі Велика Британія виділила майже 12,7 мільярда фунтів стерлінгів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України і часто була першою, хто надавав життєво необхідну летальну допомогу – від крилатих ракет Storm Shadow до танків Challenger 2.

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