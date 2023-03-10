Британия и Франция будут совместно тренировать украинских морпехов
Источник:Sky News
Западные страны продолжают оказывать Украине мощную поддержку в войне с Россией. Великобритания и Франция приближают решающее преимущество ВСУ на поле боя.
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Франция и Великобритания делают все, чтобы война не распространилась на другие части света. Поэтому лидеры стран договорились о предоставлении очередной помощи нашему государству.
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Британия и Франция будут учить украинских воинов
По результатам договоренностей, страны будут совместно обучать украинских морских пехотинцев во время войны в Украине.
Мы договорились об обучении украинских морских пехотинцев, что поможет дать Украине решающее преимущество на поле боя и поможет Украине выиграть эту войну.
– заявил Риши Сунак.
Премьер также отметил, что Великобритания и Франция работают вместе, чтобы Владимир Путин "никогда больше не мог использовать энергию Запада как оружие".
Что известно о дополнительной поддержке от Франции и Великобритании
- Премьер Сунак сообщил, что Британия и Франция хотят помочь Украине оружием, которое будет решающим на поле боя. Риши Сунак добавил, что его страна взяла на себя лидерство в предоставлении основных боевых танков.
- Кроме того, передача дальнобойного вооружения стала еще одной поддержкой, в которой удалось продвинуться. Партнеры понимают, что на действующей стадии войны такое вооружение играет большую роль.
- "Великобритания и Франция стоят бок о бок с Украиной, как и другие страны. Успехом последнего года стало укрепление альянса стран, не только в НАТО, не только в Европе, альянса, который растянулся по всему миру", – отметил Риши Сунак.
- Премьер также заявил, что война в Украине, по его мнению, окончится за столом переговоров. Впрочем, именно украинская сторона должна принимать окончательное решение по этому вопросу.