Великобритания и Канада присоединились к санкциям против режима Лукашенко

Западные власти выразили обеспокоенность постоянными нападками режима Александра Лукашенко на права человека, основные свободы и международное право. С совместным заявлением обратились Канада, Евросоюз, Великобритания и США.

Государства ввели скоординированные санкционные меры в ответ на вынужденную посадку коммерческого рейса Ryanair между двумя странами-членами ЕС, говорится в заявлении. Кроме того, санкции ввели из-за ареста журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги.

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Страны Запада отреагировали на режим в Беларуси

В заявлении также указано, что санкции мотивированы атакой властей Беларуси на людей, права и основные свободы.

Мы хотим поддержать давно подавленные демократические стремления жителей Беларуси, и мы совместно накладываем расходы на режим за откровенное игнорирование международных обязательств,

– отметили в сообщении.

Великобритания, страны-члены ЕС, Канада и США призвали режим прекратить репрессивную практику против собственного народа. Также в документе отметили, что страны разочарованы действиями белорусских властей.

Страны ЕС, США и Великобритания выдвинули требования к Лукашенко

Страны совместно выдвинули самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и действующей власти ряд требований, в частности:

полноценно сотрудничать с международными расследованиями события 23 мая;

немедленно освободить всех политических заключенных;

выполнять все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма ОБСЕ;

вступить в всеобъемлющий и настоящий политический диалог между властью и представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ.

Санкции против режима Лукашенко: главное

Европейский Союз 21 июня принял уже 4 пакет санкций против Лукашенко. В список попали члены семьи диктатора, а также ряд юридических лиц. Эти санкции предусматривают замораживание активов и введение визовых запретов.

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Кроме того, также 21 июня, новые санкции против действующего режима Беларуси ввели в США. Под ограничения попали 16 граждан Беларуси и 5 правоохранительных организаций.