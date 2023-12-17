Определенные действия отрабатывались еще до войны: реально ли привлечение британских войск в Украине

В своем интервью Вадим Пристайко выразил мнение, что в случае катастрофического для Украины сценария войны Британия может отправить на поле боя свои войска. Такая позиция Лондона совсем не случайна, учитывая его предыдущий опыт взаимодействия с украинским войском.

Об этом 24 Канала рассказал эксперт издания Defence Express Иван Киричевский. Он убежден, что и Западу, и Украине следует готовиться как к худшим, так и к оптимистичным сценариям в 2024 году.

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Британия по-прежнему взаимодействовала с ВСУ

В течение 2020-2021 годов в Украине проходил целый цикл учений бригадного уровня с участием британских военных. Соответственно нельзя исключать, что эти учения уже тогда могли прорабатывать подобный сценарий.

Ранее накануне саммита НАТО в Вильнюсе бывший генеральный секретарь Североатлантического союза предположил, что некоторые страны при определенных могут согласиться направить в Украину войска в пределах гарантий безопасности, которые будут предоставлены Киеву до полноценного членства.

В частности, очень символичным сегодня можно считать, что в 2020 году украинские и британские десантники отрабатывали форсирование Днепра именно возле села Крынки, в районе которого ныне Силы обороны удерживают плацдарм.

"На 2024 год нам придется помнить весь спектр возможных вариантов: от того, что "нам хана" и нас спасают только британские десантники до того, что у Валерия Залужного могут быть сюрпризы, о которых утверждает немецкий Welt", – подчеркнул военный эксперт.

В то же время, такими учениями военное взаимодействие Украины и Британии не ограничивалось. Например, на 30-й День независимости Украины на военном параде в Киеве планировалось участие британских истребителей Eurofighter, которые должны были прилететь с натовских баз в Румынии.

Как Британия помогает Украине противостоять агрессору

Еще перед началом полномасштабного вторжения России британские политики и военные согласились передать Украине 1000 противотанковых комплексов NLAW как предостережение для агрессора. Когда же нападение произошло, Британия оперативно передала ВСУ еще несколько тысяч единиц этого оружия.

По свидетельствам обозревателей, именно Лондон был одним из самых проактивных голосов по вопросу оказания помощи Украине среди западных союзников. Часто именно Великобритания становилась главным двигателем по поставкам новейших типов вооружения, как это произошло, например, ракетами Storm Shadow.

По состоянию на 31 октября, за более чем полтора года войны Британия предоставила Украине военную помощь более чем на 7 миллиардов долларов, что составляет около 0,4% ее ВВП. Соединенное Королевство также активно помогает Украине с подготовкой новых военных, натренировав 30 тысяч бойцов Сил обороны за 2023 год.