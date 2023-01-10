Украина может получить танки Challenger от Британии: станет ли это толчком для Германии

Великобритания может передать Украине танки Challenger, чтобы подтолкнуть Германию к отмене запрета на поставку нам танков Leopard. Если вспомнить, то британцы и в начале полномасштабного вторжения были теми, кто первым нам помогал.

Немцы же выбрали довольно интересную позицию, мол, не поставляют нашему государству танки, чтобы не вовлекать НАТО в войну России против Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.

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Давление на Германию касательно передачи Украине танков растет

Что интересно, Польша еще весной прошлого года передала Вооруженным Силам Украины танки Т-72. Фактически страна-член Североатлантического альянса еще тогда передавала нашему государству тяжелую технику.

Однако пророссийское лобби никуда не делось из Германии. Поэтому страна в этом вопросе пытается "пропетлять" и ссылается на необходимость совместной позиции членов НАТО.

Британцы могут это сделать (подтолкнуть Германию к отмене запрета на поставку нам танков Leopard – 24 Канал), фактически поймав немцев на слове,

– предположил политолог.

По его мнению, такой вариант вполне вероятен. Так, если посмотреть динамику, то можно увидеть, что в целом европейцы стали больше помогать Украине с начала полномасштабного вторжения.

В первую очередь после того, как увидели, что украинцы не собираются сдаваться. А из-за того, что длительная война на континенте плохо отражается на экономике, европейцы начали активнее помогать нашему государству.

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Сейчас же важно, что давление на Германию относительно передачи Украине танков растет.

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