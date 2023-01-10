Украина может получить танки Challenger от Британии: станет ли это толчком для Германии
Великобритания может передать Украине танки Challenger, чтобы подтолкнуть Германию к отмене запрета на поставку нам танков Leopard. Если вспомнить, то британцы и в начале полномасштабного вторжения были теми, кто первым нам помогал.
Немцы же выбрали довольно интересную позицию, мол, не поставляют нашему государству танки, чтобы не вовлекать НАТО в войну России против Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.
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Давление на Германию касательно передачи Украине танков растет
Что интересно, Польша еще весной прошлого года передала Вооруженным Силам Украины танки Т-72. Фактически страна-член Североатлантического альянса еще тогда передавала нашему государству тяжелую технику.
Однако пророссийское лобби никуда не делось из Германии. Поэтому страна в этом вопросе пытается "пропетлять" и ссылается на необходимость совместной позиции членов НАТО.
Британцы могут это сделать (подтолкнуть Германию к отмене запрета на поставку нам танков Leopard – 24 Канал), фактически поймав немцев на слове,
– предположил политолог.
По его мнению, такой вариант вполне вероятен. Так, если посмотреть динамику, то можно увидеть, что в целом европейцы стали больше помогать Украине с начала полномасштабного вторжения.
В первую очередь после того, как увидели, что украинцы не собираются сдаваться. А из-за того, что длительная война на континенте плохо отражается на экономике, европейцы начали активнее помогать нашему государству.
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Сейчас же важно, что давление на Германию относительно передачи Украине танков растет.
Больше о танках для Украины
- Сейчас в Европе идет дискуссия, какая страна должна начать поставку в Украину тяжелых танков Leopard 2. Польша и Финляндия заявляют, что могут их передать, но Германия пока размышляет.
- Военный эксперт Роман Свитан считает, что на ближайшем саммите "Рамштайн", который состоится уже 20 января, решение о поставках Украине тяжелых танков может быть принято. Так, если этот вопрос будет решен, то Украина получит Leopard 2 в течение месяца.
- Свитан объяснил, что БМП Bradley и Marder, которые должны нам передать, это машины, что вместе с пехотой поддерживают танки во время наступления. Следовательно, без танков эти БМП малоэффективны. А поскольку наши партнеры не принимают неэффективных решений, то скорее всего решение о поставках нам тяжелых танков уже принято.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники должны и дальше увеличивать военную помощь Украине. Он не исключает возможности поставки Украине тяжелых танков.
- В Польше вскоре могут принять решение передать Украине танки немецкого производства Leopard 2. Однако сама Польша передавать танки не будет, ведь решение нуждается в консенсусе с другими странами.