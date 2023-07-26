"Перекроем им дыхание": ЧК "Вагнера" готовятся признать террористической организацией в Британии

Об этом 24 Каналу рассказала директор кампании PayBack4Ukraine и основатель благотворительного фонда "Мама Джейн" Джейн Алиева. По ее мнению, признание ЧВК "Вагнера" террористической организацией существенно ударит по ней и поддерживающим ее людям.

Смотрите также Британия сняла санкции с известного российского олигарха

Как готовилось это решение

Путь к признанию ЧВК "Вагнер" террористической организацией в Британии был очень длинным, однако российско-украинская война существенно ускорила это решение.

Команда Алиевой с ноября сотрудничала с британским парламентом, помогая ему собирать свидетельства о преступлениях вагнеровцев. Кроме того, решение, которое должен принять британский парламент, можно будет применить ко всем террористическим организациям, спонсируемым Россией.

"Комитет иностранных дел сделал очень важный доклад, в котором отметил, что террористическая группировка "Вагнер" действует в 17 странах мира, а правительство Британии 10 лет игнорировало ее существование. После этого у британского парламента практически нет другого выбора, чем принять это постановление", – рассказала волонтер.

Что изменит признание "Вагнера" террористами

Если Великобритания признает "Вагнер" террористической организацией, это также даст мощный сигнал другим странам не сотрудничать с ними. В частности, это касается Африки, куда российских наемников часто зовут для поддержки авторитарных режимов.

Также благодаря этому решению российским наемникам станет труднее вести бизнес и рекламировать себя в соцсетях, в том числе в Youtube.

"Цель этого постановления – заблокировать работу не только членов "Вагнера", но и всех физических и юридических лиц, имеющих к ним отношение. Мы перекроем им дыхание, и все соучастники и спонсоры этого ЧВК ощутят на себе эти последствия", – пояснила Алиева.

Джейн Алиева о признании "Вагнера" террористической организацией: смотрите видео

Кто еще признал "Вагнер" террористической организацией