Великобритания разоблачила десятки российских агентов, которые ответственны за диверсии в Европе
- Великобритания разоблачила десятки российских агентов, которые занимались диверсиями в Европе, и ввела против них санкции.
- Операция по разоблачению агентов проводилась при поддержке ФБР США и разведок стран НАТО, в частности выявлены хакерские подразделения ГРУ, вмешивались в выборы и осуществляли кибератаки.
- Под санкции попали подразделения ГРУ 26165, 29155 и 74455, а также отдельные лица, ответственные за взломы, атаки и дезинформационные кампании.
- Среди разоблаченных агентов – хакеры, причастны к вмешательству в выборы в США 2016 года,, атакам на ОЗХО в Нидерландах и дестабилизационным операциям по всей Европе.
Правительство Великобритании обнародовало данные о десятках российских агентов. Среди них те, кто преследовал дочь бывшего шпиона Сергея Скрипаля, а также организаторы взрывов и диверсий как на британской территории, так и в странах ЕС.
Против них ввели санкции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegraph.
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Что известно о разоблаченных Британией агентах России?
Двух агентов связывают со взломом телефона Юлии Скрипаль за пять лет до громкого отравления в Солсбери в 2018 году с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок".
Другие фигуранты дел относятся к подразделениям, которые осуществляли деструктивные операции по всей Европе с целью подорвать поддержку Украины.
18 июля британский МИД объявил санкции против 18 человек и трех подразделений ГРУ, которые, как отмечается, были привлечены к кампании российского режима по дестабилизации Запада. Операция по разоблачению осуществлялась при поддержке ФБР США и разведывательных структур стран НАТО.
Среди ключевых агентов – Иван Ермаков и Алексей Лукашев, сотрудники хакерского подразделения 26165. Именно они взломали телефон Юлии Скрипаль и также разыскиваются ФБР за вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Подразделение 26165 также фигурировало в расследованиях атак на выборы во Франции, а также вмешательства в политику Германии. Сообщают, что в 2022 году это же подразделение отвечало за ракетные удары по театру в Мариуполе, где прятались мирные жители и дети.
Утверждается, что российские шпионы ответственны за серию взломов и атак на европейскую военную поддержку Украины.
Агенты ГРУ также ответственны за поджог склада в Восточном Лондоне, и, который использовался для доставки гуманитарной помощи и спутниковых интернет-систем Starlink Илона Маска в Украину. Три исполнителя поджога уже осуждены, а следствие считает, что их координировали представители ЧВК "Вагнер".
Британские следователи также проверяли, присылали ли российские агенты по почте зажигательное устройство после того, как оно взорвалось в хабе DHL в Бирмингеме в прошлом году. По всей Европе была зарегистрирована серия подобных инцидентов, включая пожары на складах и саботаж на железнодорожных путях.
Еще одно подразделение – 29155 – фигурирует в делах покушений, в частности на Скрипалей. Также сотрудники ГРУ РФ вербовали афганцев для консультирования и финансирования нападений Талибана на силы возглавляемой США коалиции до вывода американских войск в 2022 году.
Кроме того, ГРУ руководит сетью дезинформационных платформ, в частности под прикрытием "Африканской инициативы" – организации, которая маскируется под информационное агентство из Москвы, которое на самом деле служит инструментом влияния на общественное мнение на африканском континенте. Об этом говорится в отчете французского агентства Vignium.
Под санкции Британии попали подразделения ГРУ 26165, 29155 и 74455. Против шпионов и структуры введен запрет на въезд, заморожены активы, а британским компаниям запрещено предоставлять им любые услуги.
Кто попал под санкции Великобритании?
В санкционный список попали российские шпионы, за которых даже назначена награда в США. Среди них:
- Евгений Серебряков – 44-летний кибероператор, приписан к ГРУ (часть 26165). Он связан с кибератакой 2018 года на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах. Он в частности специализируется на тайных операциях за рубежом, направленных против антидопинговых агентств и спортивных федераций, в частности во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. Он использовал 7 псевдонимов.
- Анатолий Ковалев – выполнял кибернетические, биологические и тайные операции. Он возглавлял кибератаки на избирательные системы штатов и федерального правительства США в 2016 году, а также вмешивался в работу критически важной инфраструктуры политических организаций Украины и Франции. Он уголовно преследуется в США.
- Владислав Боровков и Николай Корчагин – российские хакеры, ответственны за нападения на инфраструктуру в десятках западных стран. За информацию о них ФБР обещает 10 миллионов долларов.
- Виктор Нетикшо – один из 12 офицеров ГРУ, разыскиваемых ФБР за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Предполагается, что он является командиром части 26165. Украинские хакеры взломали почту его жены, что помогло ФБР узнать, как он выглядит.
- Артем Куреев – главный редактор "Африканской инициативы".
- 161-й центр подготовки специалистов – это подразделение, известный, как Отряд 29155, является секретной частью российской военной разведки, подчиненной ГРУ. Центр готовит агентов для проведения диверсий, организации убийств, ведения нетрадиционных боевых действий. В отличие от традиционных киберподразделений этот секретный центр готовит агентов для тайных операций за рубежом, включая целевые убийства и подрывную деятельность. Его связывают в частности с убийством Скрипаля и покушениями на перебежчиков по всей Европе.