Британия и США договорились о совместных возможных санкциях против России
Источник:BBC
Великобритания и США договорились о введении новых санкций против России. Правда, наложат их только в случае полномасштабного вторжения в Украину.
Как заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью, новые ограничения будут более дальнодействующими, чем те, которые обсуждали ранее.
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Санкции будут очень болезненными
Ограничения стран будут включать запрет для российских компаний на торговлю в фунтах стерлингах и долларах. По словам британского лидера, это шаг, который "нанесет очень сильный удар".
Урок (полученный от оккупации Россией украинского Крыма – 24 канал) в 2014 году заключается в том, что вы не можете просто так допустить, чтобы Владимиру Путину все сошло с рук,
– подчеркнул Джонсон.
Он добавил: возможное вторжение России в Украину не ослабит НАТО, а западные страны не могут позволить оппозиции прийти к "ошибочному выводу, что использование силы является правильным".
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