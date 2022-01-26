Британия усилит войска НАТО в Европе, если Россия пойдет в атаку, – Джонсон

В Великобритании пообещали "внести свой вклад" в развертывание сил НАТО в Восточной Европе. Это произойдет в случае вторжения России на территорию Украины.

Соответствующее заявление сделал британский премьер-министр Борис Джонсон. Он также подчеркнул, что его страна сотрудничает с США и союзниками в Европе, чтобы предотвратить эскалацию и наказать Москву санкциями.

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Великобритания может усилить войска Альянса в Европе

Политик заявил, что страны Запада в унисон ответят на любую атаку России на Украину. В частности, из-за санкций, "жестче, чем были раньше". Союзники, по словам Джонсона, договорились как можно быстрее доработать ограничения, чтобы максимально усилить их сдерживающий эффект.

Он также напомнил, что британская армия возглавляет боевую группу НАТО в Эстонии.

Если Россия вторгнется в Украину, мы планируем внести свой вклад в любое новое развертывание сил НАТО для защиты наших союзников в Европе.

– сказал Джонсон.

Премьер-министр Британии осудил Москву за то, что направила на границу с Украиной более 100 тысяч своих военных.

Политик предупредил, что в случае вторжения в Украину Владимир Путин столкнется с "ожесточенным" сопротивлением украинцев. А также добавил, что от такой катастрофы никто не выиграет.

Помощь Украине от Британии: что известно

Два транспортных самолета RAF C-17 Королевских воздушных сил Великобритании доставили в Украину противотанковые средства. Кроме того, находившиеся на борту самолеты военные остались на украинской территории, чтобы учить своих коллег.

Впоследствии в стране заявили, что готовы предоставить Украине больше оружия, чтобы попытаться предотвратить обострение агрессии со стороны России. В частности, 2 противоминных корабля стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

На фоне российской угрозы Лондон анонсировал создание нового союза с Киевом и Варшавой.

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