Легенда британской армии: как гаубица L119 помогает украинцам уничтожать оккупантов на фронте

Артиллерия в современном противостоянии между Россией и Украиной – главный инструмент борьбы. Тысячи снарядов в сутки вылетают из пусковых установок обеих сторон.

Несмотря на то, что современные армии не воюют только артустановками, миру приходится искать стволы, чтобы как-то перебить российские запасы. В рамках стратегического партнерства артиллеристы ВСУ получили уже немало артиллерийских систем натовского образца.

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В частности, в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками украинским военным поступила помощь от Великобритании. Это гаубица L119 калибра 105 миллиметров – легкая артиллерийская установка. Несмотря на свой калибр, она в разы превосходит советскую гаубицу Д-30 калибра 122 миллиметра.

Преимущества британской гаубицы L119

L119 – это мобильная и довольно легкая по своей массе гаубица. Ее можно транспортировать как стволом к ​​машине, так и стволом в направлении стрельбы. Она довольно быстро устанавливается, что экономит время приведения в боевую готовность.

Эффективная рабочая дальность стрельбы составляет от 11 до 14 километров. Это если говорить об обычных снарядах. Использование активно-реактивных снарядов увеличивает расстояние до 19 км. Возможность комбинировать снаряды и использовать их в зависимости от специфики боя – большой плюс для такой системы.

Снарядами калибра 105 миллиметров пользуются многие страны НАТО. Это значит, что "артиллерийского голода" не будет, ведь боеприпасы к L119 можно взять у любой страны, использующей аналогичный калибр.

В частности, США в своих пакетах военной помощи регулярно предоставляют снаряды калибра 105 миллиметров. Конечно, дополнительные калибры – это и дополнительная нагрузка на логистику. Однако в условиях сегодняшней войны, когда Россия стреляет из всего, что только можно – выбирать, к сожалению, не приходится.

Британская гаубица L119 работает на украинском фронте: смотрите видео

Незаметная, но очень эффективная: L119 – одна из самых мобильных гаубиц в мире

Эта гаубица довольно быстрострельная, как для своих размеров. Она производит по 6 выстрелов в минуту во время первых 2 минут стрельбы. Если огонь ведется интенсивно в течение 30 минут, то скорость стрельбы уменьшается до 3 выстрелов. Однако речь идет только об одной пусковой установке.

Батарея L119 может хорошо всыпать оккупантам "соли за шиворот". И это при том, что сама гаубица достаточно маленькая. Ее и без того очень трудно заметить, поэтому для установки можно не копать откатную яму. Поэтому она быстро устанавливается и еще быстрее может покинуть огневую позицию.



Гаубицу L119 можно даже сбрасывать с парашюта / Фото Irish Defence Forces

Огневая поддержка осуществляется прямой и косвенной наводкой высокомобильных легких и пехотных отдельных бригад. Ее можно быстро передвигать и использовать для обеспечения максимальной огневой мощи.

Вес позволяет транспортировать ее грузовиками, бронетранспортерами, вертолетами и даже сбрасывать с парашюта. Все эти аспекты делают L119 одной из самых мобильных гаубиц в мире.

Легенда британской армии, которая работает в Украине

L119 – это своего рода легенда британской армии. Она встала на вооружение британских войск еще в 1975 году. Правда, тогда она называлась L118.

Один из самых известных примеров использования – Фолклендская война в 1982 году. Тогда гаубицы очень хорошо себя зарекомендовали. Одна система выпускала по 400 снарядов в день.

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Уже сегодня, в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками, это оружие показывает себя и в Украине. Тем более, что у украинских артиллеристов есть L119. Фактически, это та же L118, но модифицированная для стрельбы стандартными для США и НАТО боеприпасами.

Технические характеристики гаубицы L119

Что касается тактико-технических характеристик, то весит эта гаубица всего 2 тонны. Она имеет калибр 105 миллиметров и может вести огонь на расстоянии до 14 километров обычными снарядами и до 19 километров – при использовании активно-реактивных.

Для ее обслуживания требуется 7 человек, хотя обычно могут справиться и 5 человек. Гаубица производит от 3 до 6 выстрелов в минуту.

Как британские артсистемы помогают ВСУ уничтожать оккупантов / Видео Десантно-штурмовых войск ВСУ

L119 может использовать стандартные, дымовые, световые и активно реактивные боеприпасы. Преимущество в том, что эта гаубица имеет 36 нарезов, что дает максимальную скорость снаряда.

Уменьшенный калибр значительно упрощает и транспортировку. Ведь вместо ящиков по 80 килограммов, ящики с боеприпасами в L119 весят по 50.

Какие возможности гаубица L119 открывает перед ВСУ

Несмотря на то, что гаубица имеет ручную зарядку, она запросто может в умелых руках превратиться в очень грозное и быстрострельное оружие. С такой установки можно уничтожать легкую бронированную технику врага, укрепленные позиции и живую силу.

Наличие таких систем в армии – это безоговорочный плюс. Украина может действовать по примеру британцев и американцев, которые используют L119 для важных целей:

огневой поддержки легкопехотных и аэромобильных войск;

оснащение десантно-штурмовых подразделений.

Чем больше ВСУ будут вооружены различными артиллерийскими установками, тем быстрее будет победа над врагом.