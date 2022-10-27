Попри те, що сучасні армії не воюють самими лише артустановками, світу доводиться шукати стволи, щоб якось перебити російські запаси. У рамках стратегічного партнерства артилеристи ЗСУ отримали вже чимало артилерійських систем натівського зразка.

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Зокрема, у рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками українським військовим надійшла допомога від Великої Британії. Це гаубиця L119 калібру 105 міліметрів – легка артилерійська установка. Попри свій калібр, вона в рази перевершує радянську гаубицю Д-30 калібру 122 міліметри.

Переваги британської гаубиці L119

L119 – це мобільна і доволі легка за своєю масою гаубиця. Її можна транспортувати як стволом до машини, так і стволом в напрямку стрільби. Вона доволі швидко встановлюється, що економить час приведення до бойової готовності.

Ефективна робоча дальність стрільби становить від 11 до 14 кілометрів. Це якщо говорити за звичайні снаряди. Використання активно-реактивних снарядів збільшує відстань до 19 кілометрів. Можливість комбінувати снаряди і використовувати їх в залежності від специфіки бою – це великий плюс для такої системи.

Важливий момент! Снарядами калібру 105 міліметрів користуються чимало країн НАТО. Це означає, що "артилерійського голоду" не буде, адже боєприпаси до L119 можна взяти у будь-якої країни, що використовує аналогічний калібр.

Зокрема, США у своїх пакетах військової допомоги регулярно надають снаряди калібру 105 міліметрів. Звичайно, що додаткові калібри – це й додаткове навантаження на логістику. Однак в умовах сьогоднішньої війни, коли Росія стріляє з усього, що тільки можна, – обирати, на жаль, не доводиться.

Британська гаубиця L119 працює на українському фронті: дивіться відео

Непомітна, але дуже ефективна: L119 – одна з наймобільніших гаубиць у світі

Ця гаубиця доволі швидкострільна, як на свої розміри. Вона робить по 6 пострілів на хвилину під час перших 2 хвилин стрільби. А якщо вогонь ведеться інтенсивно протягом 30 хвилин, то швидкість стрільби зменшується до 3 пострілів. Однак йдеться тільки про одну пускову установку.

Батарея L119 може добре засипати окупантам "солі за комір". І це при тому, що сама гаубиця доволі маленька. Її й без того дуже важко помітити, тож для встановлення можна не копати відкатну яму. Через це вона швидко встановлюється і ще швидше може покинути вогневу позицію.



Гаубицю L119 можна навіть скидати з парашута / Фото Irish Defence Forces

Вогнева підтримка здійснюється прямим і непрямим наведенням високомобільних легких і піхотних окремих бригад. Її можна швидко пересувати і використовувати для забезпечення максимальної вогневої потужності.

Вага дозволяє транспортувати її вантажівками, бронетранспортерами, гелікоптерами і навіть скидати з парашута. Всі ці аспекти роблять L119 однією з наймобільніших гаубиць у світі.

Легенда британської армії, яка працює в Україні

L119 – це свого роду легенда британської армії. Вона стала на озброєння британських військ ще в 1975 році. Щоправда, тоді вона називалася L118.

Один із найвідоміших прикладів використання – Фолклендська війна у 1982 році. Тоді гаубиці дуже добре себе зарекомендували. Одна система випускала по 400 снарядів на добу.

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Вже сьогодні в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ця зброя показує себе й в Україні. Тим паче, що українські артилеристи мають L119. Фактично, це та сама L118, але модифікована для стрільби стандартними для США і НАТО боєприпасами.

Технічні характеристики гаубиці L119

Щодо тактико-технічних характеристик, то важить ця гаубиця всього лише 2 тонни. Вона має калібр 105 міліметрів і може вести вогонь на відстані до 14 кілометрів звичайними снарядами та до 19 кілометрів – під час використання активно-реактивних.

Для її обслуговування потрібно 7 людей, хоча зазвичай можуть впоратися й 5 осіб. Гаубиця здійснює від 3 до 6 пострілів на хвилину.

Як британські артсистеми допомагають ЗСУ знищувати окупантів / Відео Десантно-штурмових військ ЗСУ

L119 може використовувати стандартні, димові, світлові та активно-реактивні боєприпаси. Перевага в тому, що ця гаубиця має 36 нарізів, а це дає максимальну швидкість снаряда.

Зменшений калібр значно спрощує і транспортування. Адже замість ящиків по 80 кілограмів, ящики з боєприпасами до L119 важать по 50.

Які можливості гаубиця L119 відкриває перед ЗСУ

Попри те, що гаубиця має ручне заряджання, вона запросто може в умілих руках перетворитися на дуже грізну й швидкострільну зброю. З такої установки можна знищувати легку броньовану техніку ворога, укріплені позиції та живу силу.

Наявність таких систем у війську – це беззаперечний плюс. Україна може діяти за прикладом британців та американців, які використовують ​​L119 для важливих цілей:

вогневої підтримки легкопіхотних та аеромобільних військ;

оснащення десантно-штурмових підрозділів.

Чим більше ЗСУ матимуть на озброєнні різноманітних артилерійських установок, тим швидшою буде перемога над ворогом.