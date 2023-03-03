Россия не может производить системы защиты бронетехники из-за санкций, – британская разведка

Военные аналитики не раз заявляли, что Россия на войне в Украине потеряла половину своего танкового потенциала. Тем не менее, российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений.

Об этом сообщила британская разведка. На недавнем мероприятии была представлена система активной защиты (APS) Arena-E.

Читайте также ВСУ значительно проредили авиапарк врага и отразили 85 атак на Донбассе: главное по возведению Генштаба

Почему эту систему не устанавливают на российскую технику в Украине

Отметим, что Arena-E предназначена для повышения защиты бронетехники. На рекламном баннере производители отмечают: "Если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна "Арена-Е"

В то же время в разведке утверждают, что сейчас нет доказательств установления этих систем на собственную технику России в Украине, где она потеряла уже более 5000 единиц бронетехники.

Вероятно, говорят в разведке Британии, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах. Такие действия невозможны из-за обострения действия международных санкций.

Актуальные потери окупантов на 3 марта

По состоянию на 3 марта 2023 года в Украине ликвидировали уже 151 370 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 765 захватчиков.

Также Россия массово теряет технику. С начала полномасштабной войны захватчики потеряли: