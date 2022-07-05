Медленное продвижение и применение артиллерии: британская разведка спрогнозировала наступление на Донбасс

Разведка Великобритании спрогнозировала, как дальше будет происходить битва за Донбасс. Иностранные разведчики считают, что российская армия будет сравнивать города и деревни с землей.

Российское оккупационное войско будет продвигаться медленно. При этом они будут накрывать своим огнем все.

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Битва за Донбасс характеризуется медленными темпами продвижения и массированным применением Россией артиллерии, сравнивая с землей города,

– говорится в сообщении.

В американском Институте изучения войны считают, что россияне готовятся наступать на Северск и Бахмут в Донецкой области. Однако специалисты сомневаются, что врагу удастся запланировать. Ведь после серьезных потерь в Лисичанске это очень маловероятно.

Последние новости о ситуации на Донбассе

Российские оккупанты захватили уже почти всю Луганскую область. Их следующая цель – полный контроль над Донецкой областью. В настоящее время украинское правительство контролирует 45% территории региона. Жителей городов и сел Донецкой области призывают эвакуироваться. В частности, с таким обращением выступил мэр Славянска Вадим Лях. Он призвал население уехать из города, ведь он может стать следующей целью врага.

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации на фронте по состоянию на 6 часов утра 5 июля говорится о том что оккупанты пытались штурмовать населенный пункт Долина в Донецкой области. К счастью, украинские защитники им помешали, поэтому вражеские подразделения были вынуждены отойти.

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На Донецком направлении россияне хотят восстановить транспортную инфраструктуру в тыловых районах.

В то же время на Бахмутском направлении враг штурмовал Новолуганское. Боевые действия там все еще продолжаются. К сожалению, россияне имели частичный успех во время штурма Спорного.

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