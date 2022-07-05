Російське окупаційне військо просуватиметься повільно. При цьому вони накриватимуть своїм вогнем геть усе.

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Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування та масованим застосуванням Росією артилерії, зрівнюючи з землею міста,

– мовиться у повідомленні.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що росіяни готуються наступати на Сіверськ та Бахмут, що в Донецькій області. Однак фахівці сумніваються, що ворогу вдасться заплановане. Адже після серйозних втрат у Лисичанську – це дуже малоймовірно.

Останні новини про ситуацію на Донбасі

Російські окупанти захопили вже майже всю Луганську область. Їхня наступна ціль – повний контроль над Донеччиною. Наразі український уряд контролює 45% території регіону. Мешканців міст та сіл Донецької області закликають евакуюватися. Зокрема, з таким зверненням виступив мер Слов'янська Вадим Лях. Він закликав населення виїхати з міста, адже воно може стати наступною ціллю ворога.

У зведенні Генерального штабу Збройних Сил України про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку 5 липня мовиться про те, що окупанти намагалися штурмувати населений пункт Долина на Донеччині. На щастя, українські захисники їм завадили, то ж ворожі підрозділи були змушені відійти.

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На Донецькому напрямку росіяни хочуть відновити транспортну інфраструктуру в тилових районах.

Водночас на Бахмутському напрямку ворог штурмував Новолуганське. Бойові дії там все ще тривають. На жаль, росіяни мали частковий успіх під час штурму Спірного.

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