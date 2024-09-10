У Путина еще есть варианты, – британский генерал назвал риск для Украины на фронте

Благодаря Курской операции Силы обороны перехватили инициативу в войне и начали возвращать ситуацию в интересах Украины. Однако Владимир Путин еще имеет варианты, чтобы реабилитировать положение страны-агрессора.

Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен, отметив, что сейчас для Украины одним из рисков является наступление россиян на Покровском направлении.

Стоит внимания Становится огромной проблемой: какие главные ошибки оккупантов на Покровском направлении

Почему для Украины опасен захват Покровска

Не все варианты для Путина являются плохими,

– отметил генерал-майор Великобритании в отставке.

По его словам, сейчас в регионе больше всего не хватает сил и ресурсов – как человеческих, так и артиллерийских. Там нет коллапса, который гарантировал бы победу России, однако захват Покровска мог бы стать катастрофическим для общей коммуникационной линии Украины в этом регионе.

Его значение как ключевого железнодорожного и дорожного узла для снабжения других частей украинских сил в этом секторе является критически важным. Покровск нужно удержать,

– сказал Чепмен.

Он вспомнил, что шесть месяцев назад многие говорили, что падение Авдеевки имеет оперативное значение. Однако этот город был важным из-за того, что он вел к Покровску, который как раз имеет большое значение.

Важно! Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Пэт Райдер сообщил, что россияне пробиваются к Покровску. За пределами города идут интенсивные бои.

Итак, захват Покровска будет иметь оперативное значение в отличие от падения Авдеевки шесть месяцев назад, убежден генерал-майор Великобритании в отставке.