Про це у розмові з 24 Каналом сказав генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен, зауваживши, що зараз для України одним з ризиків є наступ росіян на Покровському напрямку.

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Чому для України небезпечне захоплення Покровська

Не всі варіанти для Путіна є поганими,

– зауважив генерал-майор Великої Британії у відставці.

За його словами, наразі у регіоні найбільше не вистачає сил та ресурсів – як людських, так і артилерійських. Там немає колапсу, який гарантував би перемогу Росії, проте захоплення Покровська могло б стати катастрофічним для загальної комунікаційної лінії України в цьому регіоні.

Його значення як ключового залізничного та дорожнього вузла для постачання інших частин українських сил у цьому секторі є критично важливим. Покровськ потрібно втримати,

– мовив Чепмен.

Він пригадав, що шість місяців тому багато хто говорив, що падіння Авдіївки має оперативне значення. Однак це місто було важливим через те, що воно вело до Покровська, який якраз має велике значення.

Важливо! Прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер повідомив, що росіяни пробиваються до Покровська. За межами міста йдуть інтенсивні бої.

Отже, захоплення Покровська матиме оперативне значення на відміну від падіння Авдіївки шість місяців тому, переконаний генерал-майор Великої Британії у відставці.