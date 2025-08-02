Украина нашла способ перенести войну вглубь России, – британский полковник в отставке
- Украине удается переносить войну на территорию России. Особенно эффективными оказались удары беспилотниками.
- Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон прокомментировал то, как Украина влияет на российский тыл.
Атаки беспилотниками донимают врага. Украине удается делать так, чтобы россияне чувствовали последствия войны на своей территории.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, заметив, что Украина провела много серьезных операций на территории России. В этом случае важно вспомнить об операции "Паутина".
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Как Украина переносит войну на территорию России?
Как отметил британский полковник, Украина нашла способ, как перенести войну на территорию России. Атаки беспилотниками оказались особенно эффективными. Важно, что удается достигать коллапса в гражданских аэропортах.
Думаю, что коллапс среди гражданской авиации и массовая отмена рейсов имеют особое значение. Мы уже видели видео, что в аэропортах едва не бунты начинались. Пассажиры вели себя агрессивно,
– сказал Гемиш де Бреттон-Гордон.
Добавим, российский аэропорт "Домодедово" находится на грани банкротства. Они имеют 70 миллиардов рублей долга и обязательства выплатить 8 миллиардов в следующем году. Пассажиропоток аэропорта существенно снизился на протяжении последних лет.
Кроме того, в российских аэропортах регулярно происходят задержки из-за атак беспилотников. К примеру, недавно там отменили или перенесли более 100 рейсов.