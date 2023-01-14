Британский премьер официально заявил о передаче Украине танков Challenger 2
Источник:Правительство Великобритании
Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Британский премьер заявил, что хочет усилить поддержку Украины и предоставить танки Challenger 2.
Очевидно, что Великобритания окончательно определилась, планирует ли передавать танки Challenger 2. Об официальной позиции Зеленскому сообщил Риши Сунак.
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Великобритания передаст Украине танки
Во время разговора Владимир Зеленский и премьер Великобритании обсудили ситуацию на фронте: украинские победы оттесняют российские войска и усугубляют их военные и моральные проблемы. Поэтому лидеры согласились с тем, что этим моментом необходимо воспользоваться, ускорив глобальную военную и дипломатическую поддержку Украины.
Риши Сунак заявил, что Великобритания стремится усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.
Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить крепкий мир,
– говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.
Решение Британии может побуждать другие страны к передаче тяжелого оружия
Владимир Зеленский поблагодарил британского премьера за важные решения. Он отметил, что они являются правильным сигналом для других партнеров Украины.
Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с Премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров,
– сказал Владимир Зеленский.
Напомним, слухи о том, что Великобритания может предоставить Challenger 2, ходили уже как минимум неделю. 10 января в стране заявили, что еще не приняли окончательное решение, однако заверили, что обсуждение "лучшей формы" помощи Украине продолжается.
Какие страны согласились передать танки Украине
- Чехия готовит к передаче Украине новую партию танков, в том числе Т-72. На одном из них лично расписался премьер-министр страны Петр Фиала.
- Во время встречи с Владимиром Зеленским 11 января Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту "Leopard 2". Однако известно, что Берлин должен дать "зеленый свет" на реэкспорт оружия германского производства.
- Финляндия также сообщила, что может предоставить Украине танки Leopard 2, однако в координации с другими странами. Президент страны подчеркнул, что количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и еще не является государством-членом НАТО.
- Глава министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт недавно сказала, что немецкое правительство пока не приняло решение о передаче нам Leopard. Она заявила, что Германия не намерена делать "односторонние шаги" в вопросах поставки оружия Киеву, но и не отрицала такую возможность передачи тяжелых танков Украине.