Британский премьер официально заявил о передаче Украине танков Challenger 2

Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Британский премьер заявил, что хочет усилить поддержку Украины и предоставить танки Challenger 2.

Очевидно, что Великобритания окончательно определилась, планирует ли передавать танки Challenger 2. Об официальной позиции Зеленскому сообщил Риши Сунак.

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Во время разговора Владимир Зеленский и премьер Великобритании обсудили ситуацию на фронте: украинские победы оттесняют российские войска и усугубляют их военные и моральные проблемы. Поэтому лидеры согласились с тем, что этим моментом необходимо воспользоваться, ускорив глобальную военную и дипломатическую поддержку Украины.

Риши Сунак заявил, что Великобритания стремится усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить крепкий мир,

– говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

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Владимир Зеленский поблагодарил британского премьера за важные решения. Он отметил, что они являются правильным сигналом для других партнеров Украины.

Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с Премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров,

– сказал Владимир Зеленский.

Напомним, слухи о том, что Великобритания может предоставить Challenger 2, ходили уже как минимум неделю. 10 января в стране заявили, что еще не приняли окончательное решение, однако заверили, что обсуждение "лучшей формы" помощи Украине продолжается.

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