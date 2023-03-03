"ДРГ" возле Брянска могла сорвать российскую провокацию: военный обозреватель оценил версию
Оккупанты распространяют фейк об "украинской ДРГ", которая 2 марта зашла на территорию Брянской области России. Российский правозащитник опубликовал неожиданную версию событий. Согласно ей, в Кремле готовили нападение под "фальшивым флагом" с очень жесткими последствиями, но вмешалась бойцы Российского добровольческого корпуса.
Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что Российский добровольческий корпус записал видео с призывами к своим согражданам, чтобы начать борьбу против путинского режима.
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Что известно о событиях в Брянской области
Попович отметил, что уже появились интервью представителей Российского добровольческого корпуса, которые зашлих в Брянскую область, записали видео со своими флагами и призывами.
Они рассказали, что это была их операция, их идея, которая готовилась более месяца,
– сказал военный обозреватель.
Представители этого добровольческого корпуса, заметил Попович, граждане России, так почему бы им не зайти на территорию своей же страны. Так что Вооруженные Силы Украины здесь ни при чем, о чем были соответствующие сообщения нашего Генштаба.
Реакция россиян была очень запоздалой
Он отметил, что Российский добровольческий корпус записал видео с призывами к своим согражданам, чтобы начать борьбу против путинского режима.
По данным этих людей, они никого не брали в заложники, никого не убивали, никаких детей,
– подчеркнул Попович.
Они, добавил военный обозреватель, только нейтрализовали одного российского пограничника, то есть он сейчас жив и здоров. Все контртеррористические меры, о которых сообщали оккупанты, начались уже после того, как эта группа добровольцев вышла с территории России и вернулась в Украину.
То есть реакция россиян была очень-очень запоздалой по этому вопросу,
– заявил военный обозреватель.
Попович добавил, что есть и другая версия, которая распространялась в российских пабликах. Там заявляли, что это якобы мобилизованные дезертиры, которые хотели бежать из российских воинских частей и перейти на территорию Украины.
Инцидент в Брянской области: главное
- 2 марта губернатор Брянской области заявил, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района и взяла в заложники мирных жителей и якобы "обстреляла автомобиль, убив человека и ранив ребенка".
- "Украинская ДРГ" в Брянской области – это новая провокация россиян. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Кремль хочет испугать людей и оправдать свою агрессию в Украине.
- Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что события 2 марта в Брянской области не являются началом гражданской войны. В то же время подобные инциденты, вероятно, будут проходить на территории России и дальше.