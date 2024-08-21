В российском Брянске и Белгороде прогремели взрывы: россияне пишут о "сбитых" дронах

В российских городах Брянск и Белгород раздавались взрывы. Россияне традиционно начали писать о "сбивании" беспилотников.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что якобы российские военные в течение часа обнаружили и сбили 7 беспилотников, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Брянске

В местных телеграмм-каналах пишут, что в Брянске "бахнуло знатно" и публикуют кадры, на которых слышны звуки взрывов.

Громко в российском Брянске: смотрите видео

Традиционно губернатор Богомаз заявил, что якобы пострадавших и разрушений нет, однако оперативные и экстренные службы работали на месте.

Какая ситуация в Белгороде

В российском Белгороде после объявления воздушной тревоги также услышали взрывы. Россияне уже даже показывают якобы "обломки сбитых воздушных целей", однако губернатор Гладков ситуацию никак не комментировал.

Якобы обломки в Белгороде /фото росСМИ

В российских пабликах писали, что работало российское ПВО, а также, что уточняют информацию о последствиях на земле.

Взрывы в Белгороде: смотрите видео

Стоит заметить, что в России после операции ВСУ в Курской области решили создать группировку войск "Белгород", "Брянск" и "Курск". Она якобы будет защищать приграничье и отражать атаки.